www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.04 р. 100 JPY: 61.47 р.
EUR: 79.5 р. 10 CNY: 99.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Туризм
Распечатать

Выезжающих за рубеж россиян обяжут страховаться на 2 млн рублей

28 Декабря 2015, 12:00 | В России

В России вводятся новые правила оформления страховки при туристических поездках. Так, условно обязательная страховая сумма медицинского полиса будет составлять два миллиона рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Фактически медицинская страховка остаётся добровольной, но все риски при этом турист берёт на себя – в случае отказа от оформления полиса турист будет оплачивать лечение и транспортировку самостоятельно.

– "Многие туристы, отправляясь за границу, экономят на страховке, полагаясь на то, что отдых пройдет спокойно. Когда же наступает ЧП, пострадавшие или их родственники начинают подключать к спасательной операции МЧС и другие ведомства. С вступлением в силу новых поправок турист, отказавшийся от страховки, все риски, которые могут возникнуть в процессе путешествия, принимает на себя, – цитирует ТАСС главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

Оформляемый полис должен покрывать все расходы на медицинскую и транспортную помощь, а также посмертную репатриацию. Это прописано в обновлённом законе "Об основах туристской деятельности в РФ". Сумму в два миллиона рублей страховщики назвали наиболее оптимальной, так как она покрывает "среднестатистические затраты".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: страхование  турист  полис  страховка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • tigrica 14:09, 28.12.2015#

    Путевки и так стоят сейчас накладно для обычных(не новоришей)людей, а с дополнительной страховкой станут неподъёмные. Спасибо партии воров за счастливое настоящее

  • Псевдоним14:15, 28.12.2015#

    Да это 30 тыс. Долларов сейчас и есть. 100 рублей в день это много застраховку ? Тогда в Крым.

  • ЕдрЁныч20:05, 28.12.2015#

    Чего разнылись то . Страховка на 30 тысяч долларов при поездке в Китай обходится по нынешнему Курсу Рубля всего то в 1350 рублей на 7 дней. Пропиваете больше !!!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru