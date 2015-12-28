Выезжающих за рубеж россиян обяжут страховаться на 2 млн рублей

В России вводятся новые правила оформления страховки при туристических поездках. Так, условно обязательная страховая сумма медицинского полиса будет составлять два миллиона рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Фактически медицинская страховка остаётся добровольной, но все риски при этом турист берёт на себя – в случае отказа от оформления полиса турист будет оплачивать лечение и транспортировку самостоятельно.

– "Многие туристы, отправляясь за границу, экономят на страховке, полагаясь на то, что отдых пройдет спокойно. Когда же наступает ЧП, пострадавшие или их родственники начинают подключать к спасательной операции МЧС и другие ведомства. С вступлением в силу новых поправок турист, отказавшийся от страховки, все риски, которые могут возникнуть в процессе путешествия, принимает на себя, – цитирует ТАСС главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

Оформляемый полис должен покрывать все расходы на медицинскую и транспортную помощь, а также посмертную репатриацию. Это прописано в обновлённом законе "Об основах туристской деятельности в РФ". Сумму в два миллиона рублей страховщики назвали наиболее оптимальной, так как она покрывает "среднестатистические затраты".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.