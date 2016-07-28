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Упрощен порядок входа в российские гавани для круизных судов
Иностранным судам, совершающим познавательные круизные путешествия, упрощен режим входа в российские порты. Соответствующая норма прописана в Федеральном законе № 253-ФЗ от 3 июля 2016 г . "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с ограничением ответственности по морским требованиям, а также с использованием иностранных судов во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации", подготовленный с Минтрансом совместно с Минвостокразвития и Минкультуры, а также Комитетом по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.
Для подготовки закона Минвостокразвития России были проведены неоднократные встречи с представителями круизного бизнеса, осуществлен сбор предложений от органов власти Дальневосточных регионов. Вопрос о развитии круизного туризма также обсуждался на I Восточном экономическом форуме , а также в Санкт-Петербурге на форуме «Водный туризм».
«Новые правила регулирования круизной деятельности отменяют необходимость получения пропусков в пограничные зоны для туристов, находящихся на борту судов, и устанавливают принцип "одного окна" при получении разрешения на проведение круизов, что увеличит количество круизных маршрутов и число туристов», - отметили в Минвостокразвития России.
Правила пограничного режима не применяются к судну под флагом иностранного государства, перевозящему пассажиров-туристов в целях посещений согласно расписанию одного или нескольких портов и (или) пунктов, и имеющему разрешение на осуществление деятельности в сфере туризма, к пассажирам и к членам экипажа данного судна в случае захода в порты и (или) пункты, расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов Российской Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или) Дальневосточный федеральный округ, по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.
В Министерстве также отметили, что ранее правовое регулирование согласования круизных маршрутов осуществлялось на основании правил, утвержденных Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июля 1991 года.
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