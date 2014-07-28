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Сбой работы "ВКонтакте" произошёл из-за сильной жары
28 Июля 2014, 11:33 | В России
Сбой работы «ВКонтакте» связан с беспрецедентной жарой, об этом сообщила пресс-служба сайта. Социальная сеть в воскресенье была не доступна в течение 2,5 часов.
Вот как выглядела страничка «ВКонтакте». У тех, кто в момент сбоя пользовался сетью - перестали загружаться фото и обновляться новости.
Как заявил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, авария произошла в одном из дата-центров из-за аномальной жары в Санкт-Петербурге. Лобушкин сравнил отключение сайта с отключением горячей воды.
В северной столице в воскресенье было +31. По данным синоптиков, эта погода на 7-9 градусов выше среднесуточной нормы.
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Теги: социальная сеть сбой вконтакте
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