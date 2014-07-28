Сбой работы "ВКонтакте" произошёл из-за сильной жары

Сбой работы «ВКонтакте» связан с беспрецедентной жарой, об этом сообщила пресс-служба сайта. Социальная сеть в воскресенье была не доступна в течение 2,5 часов.

Вот как выглядела страничка «ВКонтакте». У тех, кто в момент сбоя пользовался сетью - перестали загружаться фото и обновляться новости.

Как заявил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, авария произошла в одном из дата-центров из-за аномальной жары в Санкт-Петербурге. Лобушкин сравнил отключение сайта с отключением горячей воды.



В северной столице в воскресенье было +31. По данным синоптиков, эта погода на 7-9 градусов выше среднесуточной нормы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.