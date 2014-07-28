Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России самая дорогая аренда автомобилей в мире
Россия в этом году оказалась самой дорогой страной для желающих взять машину напрокат. Об этом свидетельствуют данные, собранные метапоисковиком kayak.ru.
Средняя стоимость аренды автомобиля в нашей стране составляет 133 доллара. На втором месте по дороговизне аренды транспортного средства расположилась Швейцария со среднесуточной ценой аренды в 113 долларов в сутки. Замыкает рейтинг Великобритания, где средняя стоимость проката достигает 79 долларов.
В сегменте эконом-класса лидером стала Испания, где недорогую машину можно взять в прокат за 29 долларов. В Германии данная услуга обойдется в 35 долларов, а во Франции — в 38, в России — в 43 доллара.
Представительский автомобиль дешевле всего арендовать в Британии. В среднем за данный вид услуги придется заплатить 119 долларов. Дороже всего такой автомобиль обойдется в Швейцарии — 205 долларов.
Новости тематики
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
- Страховщики предложили утроить цену ОСАГО для лихачей
Новости раздела
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
- Цены на квартиры вырастут на треть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Что за ерунда ? В Великобритании стоимость аренды 6-8 евро в сутки за авто эконом класса, да и остальные цены завышены раз в десять, вы откуда их взяли ?