В России самая дорогая аренда автомобилей в мире

Россия в этом году оказалась самой дорогой страной для желающих взять машину напрокат. Об этом свидетельствуют данные, собранные метапоисковиком kayak.ru.

Средняя стоимость аренды автомобиля в нашей стране составляет 133 доллара. На втором месте по дороговизне аренды транспортного средства расположилась Швейцария со среднесуточной ценой аренды в 113 долларов в сутки. Замыкает рейтинг Великобритания, где средняя стоимость проката достигает 79 долларов.

В сегменте эконом-класса лидером стала Испания, где недорогую машину можно взять в прокат за 29 долларов. В Германии данная услуга обойдется в 35 долларов, а во Франции — в 38, в России — в 43 доллара.

Представительский автомобиль дешевле всего арендовать в Британии. В среднем за данный вид услуги придется заплатить 119 долларов. Дороже всего такой автомобиль обойдется в Швейцарии — 205 долларов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.