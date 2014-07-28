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В Россию запрещен ввоз украинского молока

28 Июля 2014, 10:25 | В России

С сегодняшнего дня Россия ограничила поставки молока и молочной продукции с Украины. По данным «Ведомостей», больше всего Украина поставляла в Россию сыров — на них в прошлом году пришлось почти 12% российского рынка.

Россия с 28 июля временно ограничила поставки молока и молочной продукции с Украины, сообщил Россельхознадзор. Служба объяснила это неоднократными нарушениями российских ветеринарно-санитарных требований. Речь, в частности, идет об обнаружении антибиотиков тетрациклиновой группы, солей тяжелых металлов, а также микроорганизмов. Представитель службы Алексей Алексеенко пояснил, что ограничение коснется всех молочных продуктов, в том числе концентрированных (например, сухого молока).

Для поставок на российский рынок аттестованы, по данным Россельхознадзора, 27 украинских предприятий. Еще в июне предправления российского отраслевого объединения Союзмолоко Андрей Даниленко предлагал ограничить поставки украинской молочной продукции, ссылаясь на ухудшение ее качества, но президент Владимир Путин эту идею не поддержал. «Есть, наверное, какие-то проблемы, связанные с конкретными поставщиками, по ним нужно работать, нужно выявлять их. Но огульно закрыть всю Украину — это неправильно», — сказал тогда Путин.

По данным Союзмолока, в 2013 г. Украина поставила в Россию 5619 т сухого обезжиренного молока, 13 419 т сыворотки, 2644 т сливочного масла и 5 т сухого цельного молока. В пересчете на молоко импорт молочных продуктов с Украины в Россию составляет приблизительно 600 000 т — около 6% от общего объема импорта. Существеннее других доля украинской продукции в двух категориях — сыры (на украинские приходится 11,6% всего российского импорта) и сыворотка (9%). Но Россия легко сможет компенсировать недостающие объемы белорусской или европейской продукцией, уверена Рыбалова.

В последнее время импорт существенно сократился: в I квартале 2014 г., по данным Федеральной таможенной службы, импорт молочной продукции с Украины в пересчете на молоко составил более 100 000 т — почти на 10% меньше, чем за те же месяцы прошлого года. Это связано с приостановкой поставок сразу с нескольких предприятий, производящих сыр. Сокращение поставок могло бы быть еще более существенным, но Украина, по данным Союзмолока, нарастила поставки других видов молочной продукции — например, в апреле сливочного масла было ввезено 394 т против 40 т годом ранее.

Молочные продукты — не единственное, что оказалось под запретом. Так, с 2013 г. Роспотребнадзор запретил ввоз кондитерских изделий компании Roshen из-за претензий к их качеству. В начале 2014 г. были остановлены поставки в Россию украинской свинины из-за вспышки вируса африканской чумы свиней в Луганской области. С 28 марта 2014 г. Россельхознадзор ограничил транзит животноводческой продукции по территории России в адрес украинских грузополучателей из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и России. С 5 июня не разрешается ввоз продовольственной картошки. А 23 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в перспективе под запретом могут оказаться также детские соки, пиво, овощные и рыбные консервы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Vedomosti.ru
Теги: украинское молоко  запрет  Роспотребнадзор 



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