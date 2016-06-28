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За трудоустройством выпускников будет следить Общественная палата
По данным Общественной палаты РФ, четверть всех безработных в стране составляют недавние выпускники вузов, что, по мнению общественников, является индикатором несоответствия системы образования нуждам экономики. В связи с этим с 23 июня ОП начинает общественный мониторинг трудоустройства выпускников в 2016 году, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
По сведениям Росстата, доля безработных граждан в мае 2016 года составила 5,6%. То есть среди экономически активного населения страны (76,5 млн человек) без работы - 4,303 млн.
Эксперты считают, что причин, по которым выпускники вузов не могут найти работу, несколько. И дело даже не в плохом образовании.
- Наша образовательная система сейчас на 70% более-менее адекватна. Но проблема в том, что она дает хорошую теоретическую подготовку, но не практическую, - говорит руководитель исследовательско-консалтинговой компании Changellenge Андрей АЛЯСОВ. - Плюс совершенно не учит правильно искать работу. Студенты даже не умеют грамотно составлять резюме. Из-за этого и возникает достаточно большой лаг между тем моментом, когда студент или выпускник начал поиск вакансии, и реальным устройством на работу.
Кроме того, поясняет Алясов, мы по некоторым направлениям готовим больше специалистом, чем нужно, а по другим — их просто не хватает.
Проблема переизбытка специалистов была особенно актуальна в прошлом году.
- В 2015 году мы выпустили в два раза больше людей, чем обычно, — поясняет директор Института образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА. - На 2015 год попал массовый выпуск специалитета, который был принят на учебу в 2010 году. А с 2011 года 80% студентов перешли на бакалавриат. И через четыре года они тоже закончили обучение. В результате в 2015 году мы получили 1,2 млн выпускников. То есть на и так сжимающийся из-за кризиса рынок труда мы выпустили очень много ребят - как специалистов, так и бакалавров, - в два раза больше обычного.
По словам Ирины Абанкиной, еще два важных фактора, затрудняющих поиск работы, - это сокращение вакансий в целом и отложенный выход на пенсию.
- Все крупные рекрутинговые агентства, в том числе НН и Superjob, показывали, что сокращение вакансий произошло на 30%. Под влиянием кризиса закрылись многие малые и средние предприятия, некоторые из-за дорогой аренды перешли на удаленный формат. Помимо этого, многие пенсионеры не рискнули в условиях кризиса выйти на пенсию. Выбытие кадров замедлилось, - говорит Ирина Абанкина.
Ну а те предложения, которые есть на рынке труда, никак не подходят для людей с высшим образованием.
- Да, новые рабочие места создаются, но далеко не в том темпе, который необходим. К тому же они создаются в тех сегментах, которые нельзя отнести к привлекательным и качественным рабочим местам, подходящим для выпускников вузов. В ЖКХ появляются новые рабочие места. Но они в значительной степени занимаются мигрантами, людьми с низким уровнем образования, низким уровнем претензий. Эта работа не требует высокой квалификации, - говорит Ирина Абанкина.
Сможет ли высшее образование адаптироваться к потребностям рынка труда? На этот вопрос эксперты затрудняются дать однозначный ответ. Но сходятся в одном — к осени стоит ожидать роста безработицы.
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