Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За анонимные Wi-Fi-сети будут наказывать
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил закрепить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственность юридических лиц и частных предпринимателей за создание публичных сетей, не обеспечивающих идентификацию пользователей и пользовательского оборудования. Как сообщила пресс-служба министерства, это предложение прозвучало на заседании правительственной комиссии по связи под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Необходимость идентификации пользователей публичных Wi-Fi-сетей предусмотрена законопроектом, принятым в 2014 году по инициативе группы депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой.
Возможные механизмы идентификации описаны в принятых в 2014 году постановлениях правительства России. Два постановления — от 31 июля и от 12 августа — внесли изменения в Правила оказания услуг связи по передаче данных. Теперь при оказании разовых услуг по передаче данных в пунктах коллективного доступа оператор должен обеспечить идентификацию пользователей и используемого ими оборудования. Личность пользователя устанавливается с помощью документа, либо номера сотовой связи (в России контракт с мобильным оператором заключается с предъявлением документа), либо через логин на портале госуслуг.
Несмотря на существование множества вариантов идентификации, не все публичные точки доступа к интернету обеспечили выполнение требований законодательства, отметил глава Минкомсвязи России.
По мнению главы подкомитета по интернету и развитию электронной демократии Госдумы Алексея Казакова, вводить в КоАП штрафы за отсутствие идентификации пользователей преждевременно.
— Я не исключаю, что [такое] решение нужно принимать и оно будет принято. Но сейчас этот вопрос не является стратегически важным, — говорит Казаков.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев затруднился ответить на вопрос, нужно ли это делать. По его словам, с точки зрения развития общества и технологий такой запрет не нужен. Но с точки зрения защиты от терроризма — необходим.
Минувшей осенью Минкомсвязи в ответе на запрос депутата Вадима Деньгина дало определение пункта коллективного доступа на основе анализа действующего законодательства. Это «место, где оператор связи оказывает разовые услуги неограниченному кругу лиц на основании договора, заключенного на основании конклюдентных действий (когда клиент не подписывает контракт, но своим поведением подтверждает намерение участвовать в сделке. — «Известия»)».
Таким образом, требование идентификации пользователей относится только к тем публичным сетям Wi-Fi, владельцы которых (например, кафе, парки, библиотеки, школы и др.) по какой-то причине обзавелись лицензией оператора связи. Также если организация заключила договор с оператором связи на оказание услуг Wi-Fi ее посетителям, то оператор должен производить идентификацию пользователей.
В своем выступлении на правительственной комиссии Никифоров также сообщил, что целью его недавних визитов в страны БРИКС было создание международного консорциума разработчиков, который позволил бы «уйти от монополии американских компаний — в части iOS и Android». По его мнению, «не должно быть и не может быть сегодня российской национальной операционной системы, работающей только на внутреннем рынке... Полноценным и успешным будет только тот продукт, который получит доступ к сотням миллионов, а желательно даже нескольким миллиардам мобильных устройств во всем мире, который сможет работать с существующей экосистемой мобильных приложений и разработок».
Новости тематики
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- "Яндекс" сделает свои карты платными
- Новый телефон протянет почти полгода без подзарядки
- Связь в России станет дороже и хуже
- Операторам и интернет-компаниям предписано раскошелиться на хранение информации
- Госдума одобрила законопроект о "налоге на Google"
- В МТС пообещали сделать связь для своих абонентов бесплатной
- Чиновники хотят подчинить себе весь российский Интернет
- Российский сегмент интернета отделят от внешнего мира
Новости раздела
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
- Цены на квартиры вырастут на треть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста