За анонимные Wi-Fi-сети будут наказывать

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил закрепить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственность юридических лиц и частных предпринимателей за создание публичных сетей, не обеспечивающих идентификацию пользователей и пользовательского оборудования. Как сообщила пресс-служба министерства, это предложение прозвучало на заседании правительственной комиссии по связи под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Необходимость идентификации пользователей публичных Wi-Fi-сетей предусмотрена законопроектом, принятым в 2014 году по инициативе группы депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой.

Возможные механизмы идентификации описаны в принятых в 2014 году постановлениях правительства России. Два постановления — от 31 июля и от 12 августа — внесли изменения в Правила оказания услуг связи по передаче данных. Теперь при оказании разовых услуг по передаче данных в пунктах коллективного доступа оператор должен обеспечить идентификацию пользователей и используемого ими оборудования. Личность пользователя устанавливается с помощью документа, либо номера сотовой связи (в России контракт с мобильным оператором заключается с предъявлением документа), либо через логин на портале госуслуг.

Несмотря на существование множества вариантов идентификации, не все публичные точки доступа к интернету обеспечили выполнение требований законодательства, отметил глава Минкомсвязи России.

По мнению главы подкомитета по интернету и развитию электронной демократии Госдумы Алексея Казакова, вводить в КоАП штрафы за отсутствие идентификации пользователей преждевременно.

— Я не исключаю, что [такое] решение нужно принимать и оно будет принято. Но сейчас этот вопрос не является стратегически важным, — говорит Казаков.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев затруднился ответить на вопрос, нужно ли это делать. По его словам, с точки зрения развития общества и технологий такой запрет не нужен. Но с точки зрения защиты от терроризма — необходим.

Минувшей осенью Минкомсвязи в ответе на запрос депутата Вадима Деньгина дало определение пункта коллективного доступа на основе анализа действующего законодательства. Это «место, где оператор связи оказывает разовые услуги неограниченному кругу лиц на основании договора, заключенного на основании конклюдентных действий (когда клиент не подписывает контракт, но своим поведением подтверждает намерение участвовать в сделке. — «Известия»)».

Таким образом, требование идентификации пользователей относится только к тем публичным сетям Wi-Fi, владельцы которых (например, кафе, парки, библиотеки, школы и др.) по какой-то причине обзавелись лицензией оператора связи. Также если организация заключила договор с оператором связи на оказание услуг Wi-Fi ее посетителям, то оператор должен производить идентификацию пользователей.

В своем выступлении на правительственной комиссии Никифоров также сообщил, что целью его недавних визитов в страны БРИКС было создание международного консорциума разработчиков, который позволил бы «уйти от монополии американских компаний — в части iOS и Android». По его мнению, «не должно быть и не может быть сегодня российской национальной операционной системы, работающей только на внутреннем рынке... Полноценным и успешным будет только тот продукт, который получит доступ к сотням миллионов, а желательно даже нескольким миллиардам мобильных устройств во всем мире, который сможет работать с существующей экосистемой мобильных приложений и разработок».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.