Зачем остеклять балконы и лоджии

У Вас возникла мысль сделать балкон или лоджию небольшим продолжением Вашей комнаты? А может быть, Вы грезите о небольшом зимнем саде у Вас дома? Самым оптимальным решением этой задачи будет остекление балкона или лоджии пластиковой системой профилей.

Для создания современного и элегантного вида Вашего балкона или лоджии не надо тратить большие деньги на дизайнеров и архитекторов, достаточно заказать остекление балконов недорого или лоджии, которое будет выполнено исходя из Ваших возможностей и желаний.

Какие возможности открывает перед Вами остеклённая лоджия или балкон

- Вы сможете хранить на балконе или лоджии все, что Вам захочется, и даже выращивать цветы, если застеклите их.

- Вам больше не придется тратить время на бесконечную уборку, если Ваш балкон будет застеклен. Вы забудете о хлопках и окурках, о грязи и пыли.

- Но балкон вы можете не просто остеклить. Утеплите балкон или лоджию, чтобы превратить их в дополнительную комнату или в жилое помещение, которое будет пригодно для проживания.

- Температура даже в самое холодное время года останется оптимальной, если вы установите остекление из ПВХ профиля. Также вы забудете об обогревателях воздуха, сэкономив, таким образом, на электроэнергии.

- Вы получите дополнительное преимущество, если решите остеклить свою лоджию или балкон в Фабрике Окон. Мы предлагаем вашему вниманию инновационную разработку «климат-контроль», которая комплектует все изделия, выпускаемые нашей компанией. Окна, имеющие климат-контроль, позволят вам регулировать подачу свежего воздуха очень плавно, даже при закрытых окнах. При этом в вашем доме не будет сквозняков, сохранится оптимальный климат и будет обеспечен необходимый воздухообмен.