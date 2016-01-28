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В России начали стремительно дешеветь авиабилеты

28 Января 2016, 15:19 | В России

В отличие от цен в магазинах, цены на авиаперелеты по России падают — в январе они подешевели на 25% к прошлому году. Авиакомпании снижают цены из-за низкого спроса, и некоторым из них это может стоить места на рынке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

После окончания новогодних каникул билетные агентства зафиксировали снижение цен на внутренних перелетах. По данным агентства Biletix, пишет РБК, во второй половине января средний чек на внутренних направлениях по сравнению с январем прошлого года снизился почти на четверть — на 24% — с 9,05 тыc. до 6,8 тыс. руб., по внешним — всего на 1,5%, с 21,4 тыс. до 21,1 тыс. руб. Это подтверждает сервис Onetwotrip: по его данным, средняя стоимость перелетов по России в январе 2016 года с учетом раннего бронирования снизилась на 25–30%, говорит директор по развитию Onetwotrip Аркадий Гинес. По данным сервиса Tutu.ru, падение не такое серьезное: по выборке самых популярных внутрироссийских направлений январское падение цен составило 8–10% к прошлому году (всего по России сервис фиксирует незначительное снижение — на 2%).

Представитель Biletix отмечает, что на некоторых направлениях цены на билеты сократились почти втрое: например, средняя стоимость билета в Екатеринбург снизилась до 5,6 тыс. с 15,2 тыс. руб. годом ранее, в Астрахань — с 11,8 тыс. до 3,6 тыс. руб. По данным аналитиков Tutu.ru, продажи на февраль показывают, что и в следующем месяце падение цен продолжится.

Одним из главных драйверов снижения средних цен стали появившиеся в декабре 2015 года у российских авиакомпаний тарифы без багажа, ставшие популярными среди пассажиров, считает Гинес из Onetwotrip. Также на цены на внутренние перевозки повлияло расширение географии дочернего дискаунтера «Аэрофлота» — компании «Победа», добавляет он. Одним из факторов снижения цен стал запуск «гибкой тарифной системы», подтверждает представитель авиакомпании S7, которая одной из первых ввела безбагажные тарифы. Кроме того, в условиях низкого спроса перевозчики вводят больше спецпредложений и продлевают срок действующих. «Авиапутешествия по ряду направлений стали доступнее, поскольку многие авиакомпании идут на увеличение или продление действия акций», — отмечает генеральный директор Biletix Александр Сизинцев.

В 2015 году, по данным Росавиации, объем перевозок российских авиакомпаний снизился на 1,2% год к году, до 92,1 млн, а в декабре — уже на 11,9%, до 5,5 млн (по данным Росавиации).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: авиация  авиабилеты  авиакомпания  транспорт  авиакасса  аэропорт 



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Комментарии

  • Псевдоним16:23, 28.01.2016#

    Да нифига подобного! Только что специально проверил на туту. ру: Владивосток - Екатеринбург, туда/обратно самый дешевый билет 29613руб. Об чем эта статья? Да ни о чем!. .

  • Псевдоним16:25, 28.01.2016#

    купил билет из москвы во владик со всеми сборами 12000р

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