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Специалисты подсчитали, во сколько обойдется россиянам новогодний стол

27 Декабря 2013, 00:31 | В России
Среди традиционных продуктов и напитков новогоднего стола за 2013 год больше всего подорожали водка (на 28 процентов) и икра (на 25 процентов).

Также выросли в цене некоторые ингредиенты для салата "Оливье", которые являются одними из основных повседневных продуктов питания. Так, стоимость картофеля выросла на 37 процентов, яиц - на 30 процентов, пишет "РГ".

Интересно, что, согласно последнему опросу Фонда "Общественное мнение", "очень заметным" назвали рост цен на яйца 76 процентов респондентов, на фрукты и овощи - 27 процентов, на рыбу и морепродукты - 24 процента опрошенных.

В целом же новогодний стол обойдется россиянам в среднем в 4019 рублей, что на 7,7 процента выше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Стоимость набора продуктов для салата "Оливье" составит 255 рублей (на 7,6 процентов больше, чем в прошлом году). На бутылку отечественного коньяка (0,5 литра) россияне потратят в среднем 505 рублей, на бутылку шампанского - 176 рублей, а на торт весом в 800 граммов - 255 рублей.

Кроме того, Росстат ожидает, что для праздника люди купят 800 г апельсинов за 51 рубль, 200 г красной икры за 546 рублей, 500 г шоколадных конфет за 200 рублей и полкило рыбных деликатесов за 439 рублей.

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, на новогодний стол россияне запланировали потратить лишь 2824 рубля - немногим менее чем на подарки. Три четверти опрошенных (76 процентов) сообщили, что будут встречать Новый год дома, в гостях праздник собираются отметить 16 процентов респондентов.

Рост средних потребительских цен на некоторые товары новогоднего стола за прошедший год (составлено по данным Росстата)

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото kuharka.com.

Автор: По материалам прессы
Теги: торговля  праздники  алкоголь  продукты  рынки  новый год 






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Комментарии

  • Неедрос10:05, 27.12.2013#

    Смотрю цены и диву даюсь!)). . . Может, едриллы на другой планете живут?. . . . . .

  • Патриот10:15, 27.12.2013#

    Цены Больше!!!!!!!!!!

  • Лялька10:46, 27.12.2013#

    Да пох!Жрать нужно меньше!Кждый день целая нация жрет, как в последний раз. А Новый год и вовсе убийственный праздник для россиян, ибо жрут-жрут и никак не нажрутся. Отвратительно!

  • Псевдоним10:59, 28.12.2013#

    иди засунь еще десять раз пальцы в рот и успокойся

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