Специалисты подсчитали, во сколько обойдется россиянам новогодний стол

Среди традиционных продуктов и напитков новогоднего стола за 2013 год больше всего подорожали водка (на 28 процентов) и икра (на 25 процентов).

Также выросли в цене некоторые ингредиенты для салата "Оливье", которые являются одними из основных повседневных продуктов питания. Так, стоимость картофеля выросла на 37 процентов, яиц - на 30 процентов, пишет "РГ".

Интересно, что, согласно последнему опросу Фонда "Общественное мнение", "очень заметным" назвали рост цен на яйца 76 процентов респондентов, на фрукты и овощи - 27 процентов, на рыбу и морепродукты - 24 процента опрошенных.

В целом же новогодний стол обойдется россиянам в среднем в 4019 рублей, что на 7,7 процента выше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Стоимость набора продуктов для салата "Оливье" составит 255 рублей (на 7,6 процентов больше, чем в прошлом году). На бутылку отечественного коньяка (0,5 литра) россияне потратят в среднем 505 рублей, на бутылку шампанского - 176 рублей, а на торт весом в 800 граммов - 255 рублей.

Кроме того, Росстат ожидает, что для праздника люди купят 800 г апельсинов за 51 рубль, 200 г красной икры за 546 рублей, 500 г шоколадных конфет за 200 рублей и полкило рыбных деликатесов за 439 рублей.

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, на новогодний стол россияне запланировали потратить лишь 2824 рубля - немногим менее чем на подарки. Три четверти опрошенных (76 процентов) сообщили, что будут встречать Новый год дома, в гостях праздник собираются отметить 16 процентов респондентов.

Рост средних потребительских цен на некоторые товары новогоднего стола за прошедший год (составлено по данным Росстата)

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото kuharka.com.