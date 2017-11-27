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"Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
ФАС не видит препятствий для блокирования сделки по слиянию крупнейших такси-агрегаторов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
ФАС России согласовала ходатайство публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» и партнёрства с ограниченной ответственностью «Убер Интернэшнл С.В.» о заключении соглашения о создании совместного предприятия с выдачей предписания. Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси. (https://fas.gov.ru/news/23389) .
По оценкам, высокотехнологичные интернет-сервисы «Яндекс.Такси», Uber, Gett и другие в 2017 году займут в сумме примерно 15-16% российского рынка («Яндекс.Такси» и Uber около 10-11%). В деньгах оборот рынка по итогам 2017 года вместе с серым сегментом составит около 650-700 млрд руб. В краткосрочной перспективе сделка Uber и «Яндекс.Такси» окажет умеренное влияние на рынок в России из-за относительно небольшой доли.
Таким образом, оснований у ФАС для блокирования сделки на основании текущих индикаторов рынка нет. Тем не менее, объединение создаст технологически очень сильного игрока, обладающего доступом к условно безграничному капиталу. По всей видимости, и через 5 лет он будет доминировать на рынке, который, по прогнозам, к тому времени удвоится.
Сейчас сервис такси формирует около 25% рыночной капитализации «Яндекса», но уже через 2-3 года этот сегмент по стоимости обгонит поисковый бизнес компании. Предписания антимонопольного регулятора (не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси) сделаны с заделом на будущее.
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