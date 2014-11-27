Минкомсвязь запускает систему для борьбы с Интернет-мошенничеством при госзакупках

Минкомсвязь запускает информационную систему «Независимый регистратор», предназначенную для борьбы с электронным мошенничеством при проведении госзакупок. Об этом заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

«Точных объемов электронного мошенничества при госзакупках нет, поскольку нет средств их выявления, но, на мой взгляд, потери госбюджета превышают 100 млрд руб. в год, – сказал Евраев.

По его словам, «Независимый регистратор» обеспечивает фиксацию процессов проведения электронных аукционов как со стороны торговой площадки, так и пользователя, шифровку этих данных и их хранение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.