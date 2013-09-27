Сотовые операторы и Минкомсвязи провели тестовый перенос номера

Операторы «МегаФон» и Tele2 совместно с Минкомсвязи впервые провели тестовый перенос номера абонента.

Испытания прошли в Санкт-Петербурге, и в ближайшее время будут продолжены: на перенесенном номере планируется протестировать целый ряд дополнительных услуг. В процессе испытаний были опробованы возможности совершать и принимать звонки, а также отправлять и получать смс-сообщения абонентом, использующим перенесенный номер. Все проведенные тесты прошли успешно, подтверждена технологическая готовность инфраструктуры сотовых сетей к перенесению абонентских номеров, говорится в сообщении министерства.

ZRPRESS.RU, Владивосток.