Лекарственная мафия завышает цены в 160 раз - ФАС уже просит помощи у полиции

Цены на лекарства, содержащие одинаковые вещества, но продаваемые в России под разными торговыми марками, в некоторых случаях завышены в 160 раз, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Есть наше исследование, как еще 2 года назад регистрировались лекарства…. Если мы возьмем, например, известную всем но-шпу. Сама химическая формула вещества, она абсолютно одинакова, но-шпа это называется, или дротаверин называется, еще 30 названий той самой но-шпы — это разные торговые наименования. Разница по официально зарегистрированным государственными органами ценам составляет 12 раз. А в некоторых случаях — и 160 раз", — сказал Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, в сфере поставок и продажи лекарственных препаратов в России действует организованная преступность, которая и является причиной столь высоких цен на лекарства.

"Что происходит — они собираются в какой-то бане, договариваются — "тебе этот подряд, тебе — этот", "если я беру этот подряд, то я с тобой делюсь на субподряде 10%" — и занимаются этим вполне респектабельные структуры и на рынке есть эти структуры, которые уже представляют из себя криминальный мир", — пояснил Артемьев.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы помогут ФАС в расследованиях, поскольку тут речь уже идет о "настоящей мафии".

Между тем, на неделе стало известно, что в Приморье создается информационная система ПО обеспечению населения льготными лекарствами.

С помощью новой информационной системы в Приморье смогут эффективно планировать потребности в лекарствах и оптимизировать время на их доставку в муниципалитеты.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, проект объединит всех участников льготного лекарственного обеспечения на территории края.

«Система сможет точно рассчитать потребность Приморья в лекарственных средствах, сократить логистические операции фармацевтических организаций, а также снизить финансовые издержки при расчётах с поставщиками товара», – пояснили в ведомстве.

Отметим, в Приморье с начала 2016 года на приобретение лекарственных препаратов для льготников направлено более 760 миллионов рублей.

Сегодня на региональном реестре числятся более 50 тысяч льготников, еще почти 34 тысячи приморцев входят в федеральный регистр получателей льготных лекарств. Получить лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения и лечебные продукты питания для детей-инвалидов льготники Приморья могут в 55 аптеках и аптечных пунктах. Наценки в аптеках края на жизненно важные лекарственные препараты жестко контролируются.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.