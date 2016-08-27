www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Экономика
Распечатать

Лекарственная мафия завышает цены в 160 раз - ФАС уже просит помощи у полиции

27 Августа 2016, 13:33 | В России

Цены на лекарства, содержащие одинаковые вещества, но продаваемые в России под разными торговыми марками, в некоторых случаях завышены в 160 раз, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Есть наше исследование, как еще 2 года назад регистрировались лекарства…. Если мы возьмем, например, известную всем но-шпу. Сама химическая формула вещества, она абсолютно одинакова, но-шпа это называется, или дротаверин называется, еще 30 названий той самой но-шпы — это разные торговые наименования. Разница по официально зарегистрированным государственными органами ценам составляет 12 раз. А в некоторых случаях — и 160 раз", — сказал Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, в сфере поставок и продажи лекарственных препаратов в России действует организованная преступность, которая и является причиной столь высоких цен на лекарства.

"Что происходит — они собираются в какой-то бане, договариваются — "тебе этот подряд, тебе — этот", "если я беру этот подряд, то я с тобой делюсь на субподряде 10%" — и занимаются этим вполне респектабельные структуры и на рынке есть эти структуры, которые уже представляют из себя криминальный мир", — пояснил Артемьев.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы помогут ФАС в расследованиях, поскольку тут речь уже идет о "настоящей мафии".

Между тем, на неделе стало известно, что в Приморье создается информационная система ПО обеспечению населения льготными лекарствами.

С помощью новой информационной системы в Приморье смогут эффективно планировать потребности в лекарствах и оптимизировать время на их доставку в муниципалитеты.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, проект объединит всех участников льготного лекарственного обеспечения на территории края.

«Система сможет точно рассчитать потребность Приморья в лекарственных средствах, сократить логистические операции фармацевтических организаций, а также снизить финансовые издержки при расчётах с поставщиками товара», – пояснили в ведомстве.

Отметим, в Приморье с начала 2016 года на приобретение лекарственных препаратов для льготников направлено более 760 миллионов рублей.

Сегодня на региональном реестре числятся более 50 тысяч льготников, еще почти 34 тысячи приморцев входят в федеральный регистр получателей льготных лекарств. Получить лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения и лечебные продукты питания для детей-инвалидов льготники Приморья могут в 55 аптеках и аптечных пунктах. Наценки в аптеках края на жизненно важные лекарственные препараты жестко контролируются.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: аптека  сговор  льготные лекарства  полиция  ФАС  лекарства 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • jasmineaim13:52, 29.08.2016#

    I got a chance to earn well through trading even if I am still a student. Just Google Superior Trading System to learn how I did it.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru