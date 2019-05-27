От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться

В Госдуму внесен законопроект, который обесценит вторичку в российских городах

Новые долгострои, многоэтажная застройка центров городов и невозможность продать вторичное жилье по хорошей цене - такие риски могут появиться при распространении программы реновации на всю Россию. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму РФ. А для строительства планируют привлекать инвесторов. Рассказываем, что угрожает в связи с этим жителям «хрущевок», сообщает газета «Золотой Рог».

Авторы законопроекта указывают, что в программу предполагается включить дома в аварийном и предаварийном состоянии, а также построенные в период с 1957 по 1975 годы. «Условия проживания в них зачастую далеки от минимально приемлемых по современным требованиям», — говорится в пояснительной записке. Кроме того, там подчеркивается, что «российские регионы не обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает столица», а потому реновация может частично или полностью финансироваться за счет инвесторов, а не бюджета — в рамках государственно-частного партнерства.

Финансировать программу реновации за счет средств местных бюджетов действительно невозможно, уверен заместитель гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. «Даже у областных центров на такие цели денег очень и очень мало, не говоря уже о районных и совсем маленьких городках», — говорит он в беседе с «URA.RU». При этом схема финансирования с применением бюджетных средств для жильцов предпочтительнее, уточняет он. «Это, несомненно, очень выгодно собственникам. Они получают квартиры в том же районе, которые также могут быть совершенно иного потребительского качества: с более просторными помещениями. Самое интересное в этом законопроекте то, насколько выгодна и удобна будет гражданам схема государственно-частного партнерства. Потому что в этом случае не исключено, что за дополнительные метры им придется доплачивать», — пояснил он.

При использовании средств инвесторов гарантии со стороны бюджета отсутствуют, а, значит, есть риск остановки некоторых проектов, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. «Например, вас отселили во временный фонд, инвестор снес ваш дом, а потом по какой-то причине не хватило средств достроить новый объект. Это похоже на ситуацию с проектами долевого участия», — говорит он «URA.RU».

Апрелев также отмечает, что инвесторы, вероятнее всего, будут выбирать «самые лакомые кусочки территорий городов», а потому возникает опасность высотной застройки их центров. «Окупить инвестиции, вложенные в снос и расселение, можно только через многоэтажное строительство. Для защиты людей необходимо, чтобы к программе могли подключаться только те города, у которых есть план стратегического развития, в котором четко произведено зонирование с точки зрения максимальной высотности», — поясняет эксперт.

По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, решать, в каком доме должна проходить реновация, должны сами жильцы. «Если брать опыт Москвы, то, после многочисленных протестов, власти разрешили отказаться от включения дома в программу, если большинство жильцов против. Поэтому, если все будет проходить по примеру столицы, злоупотреблений быть не должно», - считает она. И добавляет, что есть риск жесткого противостояния между застройщиками и жильцами.

Опрошенные «URA.RU» эксперты отметили, что в целом идея реновации жилого фонда при помощи частных инвесторов не нова. «В Градостроительном кодексе уже прописаны варианты комплексного освоения территорий, которые допускают снос зданий, чтобы девелопер имел возможность построить на его месте новое, — говорит заместитель гендиректора ассоциации „ЖКХ и городская среда“ Дмитрий Гордеев. — Есть механизм, при котором собственники квартир могут сами договориться с застройщиком о строительстве нового дома». По мнению Апрелева, появление специального закона просто поможет «проводить обновление более качественно и упорядочить процессы».