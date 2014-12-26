Возбуждено первое в России дело по поводу роста цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила первое антимонопольное дело на рынке муки по итогам проверки сообщений о возможном росте цен на хлеб. Расследование ведется по факту повышения в октябре цен ООО "Сыктывкарский хлебокомбинат". Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Дело возбуждено по итогам проверки сообщений о возможном росте цен на хлеб в Республике Коми. ФАС рассмотрит дело в феврале 2015 года.

По данным Росстата, за последние 12 месяцев хлеб из пшеничной муки подорожал на 6,9 процента, из ржаной и ржано-пшеничной муки - 7,7 процента. Хлеб дорожает в основном из-за роста цен на муку. Производители муки указывают на подорожание зерна. Благодаря ослаблению рубля его экспорт стал очень выгодным, что вызвало быстрый рост цен на зерно на внутреннем рынке.

Для того чтобы стабилизировать цены на зерно, правительство с первого февраля повышает вывозные таможенные пошлины до 35 евро за тонну. Фактически для многих производителей новый уровень таможенной пошлины станет заградительным.

ZRPRESS.RU, Владивосток.