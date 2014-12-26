www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Возбуждено первое в России дело по поводу роста цен на хлеб

26 Декабря 2014, 17:00 | В России

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила первое антимонопольное дело на рынке муки по итогам проверки сообщений о возможном росте цен на хлеб. Расследование ведется по факту повышения в октябре цен ООО "Сыктывкарский хлебокомбинат". Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Дело возбуждено по итогам проверки сообщений о возможном росте цен на хлеб в Республике Коми. ФАС рассмотрит дело в феврале 2015 года.

По данным Росстата, за последние 12 месяцев хлеб из пшеничной муки подорожал на 6,9 процента, из ржаной и ржано-пшеничной муки - 7,7 процента. Хлеб дорожает в основном из-за роста цен на муку. Производители муки указывают на подорожание зерна. Благодаря ослаблению рубля его экспорт стал очень выгодным, что вызвало быстрый рост цен на зерно на внутреннем рынке.

Для того чтобы стабилизировать цены на зерно, правительство с первого февраля повышает вывозные таможенные пошлины до 35 евро за тонну. Фактически для многих производителей новый уровень таможенной пошлины станет заградительным.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: ФАС  хлеб  мука  цена 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru