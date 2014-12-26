На экспорт зерна из России введены пошлины с 1 февраля 2015 года

Экспортная пошлина на пшеницу с 1 февраля составит 15% таможенной стоимости плюс €7,5, но не менее €35 за 1 тонну. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Подписанным постановлением с 1 февраля 2015 года вводится вывозная таможенная пошлина на пшеницу в размере 15% таможенной стоимости плюс €7,5, но не менее €35 за 1 тонну, - говорится в документе. - Введение вывозной пошлины на пшеницу призвано стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке зерна".

Полный текст постановления "о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе", будет опубликован в ближайшее время сайте правительства.

Правительство РФ подготовило меры по ограничению экспорта российского зерна с помощью введения пошлин, чтобы предотвратить резкий рост внутренних цен на этот товар. Уровень внутренних цен стал подниматься после того, как ослабление рубля подтолкнуло экспортеров к массовому вывозу на экспорт.

Так, темпы экспорта российского зерна с июля 2014 года, согласно данным Минсельхоза, опережают показатели такого же уровня примерно на 30%. Рост цен на пшеницу в РФ за последнюю неделю составил примерно 5%. За последние пять месяцев, по данным спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, цены на зерно в России выросли на 80%.

Введение экспортных пошлин станет первой ограничительной мерой по экспорту зерна с 2010 года, когда Россия ввела полный запрет на экспорт из-за засухи, спровоцировав резкий рост цен на мировых рынках.

Накануне публикации постановления вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью каналу "Россия 24" заявил: "Кроме экономических мер, пошлины, к зерну будем применять и административные меры". Это будет заключаться в проверках элеваторов и автомобильного транспорта, который может вывозить зерно нелегально, пояснил Дворкович. Административные меры уже действуют, экспорт зерна уже осуществляется в минимальных объемах, отметил вице-премьер.

ZRPRESS.RU, Владивосток.