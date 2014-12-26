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Правительство РФ может заморозить цены на продукты
Правительство готово заморозить цены на продукты питания в случае необходимости. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», такое заявление сделал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Он напомнил, что законодательство предусматривает такой сильный механизм, если стоимость социально значимых продуктов вырастет более чем на 30 процентов за месяц.
Перечень такого рода продовольствия установлен - в него включены, в частности, хлеб, молоко, куриные яйца, подсолнечное масло, сметана. Мантуров пояснил, что власти уже провели "разъяснительную работу" с производителями и торговыми сетями, и в ряде случаев удалось избежать повышения стоимости продовольствия. Но если предупреждения не помогут и цены продолжат расти, то правительство использует крайние инструменты воздействия на рынок.
"Мы будем формировать систему стимулирования и сдерживания" - цитирует слова министра ТАСС.
По свежим данным Росстата инфляция в стране достигла 10,4 процента. За неделю сахар подорожал на 7,5%, яйца - на 3,5%, помидоры - на 7,8%, говядина - на 1,5%, макароны и чай - на 2%, гречка - на 3,4%.
Впрочем, Денис Мантуров считает, что если создать правильные условия для доступа отечественной сельхозпродукции на внутренний рынок, то удастся обеспечить "конкретные цены на поставки конкретной продукции". Минсельхоз сейчас над этим тоже работает, добавил он.
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"По свежим данным Росстата инфляция в стране достигла 10, 4 процента. За неделю сахар подорожал на 7, 5%, яйца - на 3, 5%, помидоры - на 7, 8%, говядина - на 1, 5%, макароны и чай - на 2%, гречка - на 3, 4%". - если к этим ценам сказочника Дениса Мантурова добавить по НОЛИКУ то, пожалуй, будет малость поправдивее.