Авиакомпании подняли цены на новогодние рейсы на треть или даже вдвое по сравнению с ноябрем, но билеты продаются дешевле, чем в декабре 2012 года. Воздушные перевозки прибавляли в цене в течение года, и сохранение прошлогодних темпов роста могло привести к падению в отрасли, считают эксперты.

Традиционное повышение цен на авиабилеты в канун Нового года состоялось и в этом году, однако на этот раз российские авиакомпании увеличили тарифы не так сильно, как в предыдущие годы, следует из декабрьского отчета ИК «Регион». Это объясняется тем, что авиабилеты на многие популярные направления существенно подорожали в течение года и сохранение прошлогодних темпов роста цены на праздничные полеты могло бы привести к снижению объемов перевозок, говорит аналитик ИК «Регион» Алла Юрова. Благосостояние потребителей за год сильно не увеличилось, а цены уже и так высокие, и если в прошлом году еще был большой резерв для повышения, то в этом году он меньше: иначе люди просто не смогут себе позволить купить билет. Представитель «Аэрофлота» подтверждает более низкие темпы роста цен в декабре. Спрос в этом году в большей мере удовлетворяется ростом предложения, говорит он. Так, в 2013 году за счет роста частоты рейсов и использования более вместительных самолетов количество билетов «Аэрофлота» выросло на 15%, сказал собеседник РБК daily. По его словам, аналогичный рост на популярных направлениях демонстрируют и конкуренты.

По сравнению с новогодними тарифами 2012 года самые популярные международные рейсы «Аэрофлота» в среднем подешевели на 18%, «Трансаэро» — на 9%, говорится в отчете ИК «Регион». Цены на некоторые внутренние рейсы «Аэрофлота» снизились на 11%, S7 Airlines — на 15%, а UTair — на 18%. Больше всего подешевели билеты на маршрут Москва — Сочи — Москва: в прошлом году билет «Аэрофлота» по этому направлению можно было купить за 21 тыс. руб., в этом году — за 15 тыс. руб., у S7 Airlines — 21 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.

Однако относительно предыдущего месяца в декабре билеты подорожали существенно, говорится в отчете ИК «Регион». К новогодним путешествиям россияне готовятся особенно тщательно, поэтому дешевые авиабилеты раскупаются еще с сентября, и к декабрю, как правило, остаются билеты только по более высоким тарифам, отмечает представитель «Трансаэро». В S7 Airlines с ним согласны: купить билеты по минимальным ценам на ближайшие даты сейчас сложно. Авиакомпании сами увеличивают тарифы в декабре, чтобы сгладить низкий сезон полетов четвертого квартала за счет пика спроса перед Новым годом, когда люди готовы покупать билеты и по более высокой цене, говорит г-жа Юрова из «Региона».

На самых востребованных направлениях по России «Аэрофлот» увеличил новогодние тарифы в среднем на 9% по сравнению с ноябрьскими ценами, билеты S7 Airlines подорожали в среднем на 15%, а UTair — более чем на треть.

На международных направлениях «Аэрофлот» увеличил тарифы в среднем на 29%, но на некоторых маршрутах авиакомпания практически удвоила цены. Так, новогодний билет из Москвы в Ларнаку подорожал на 79% по сравнению с ноябрем, в Рим — на 63%, в Амстердам — на 61%. На этих направлениях новогодние тарифы оказались даже выше, чем в прошлом году. На остальных маршрутах в 2012 году новогоднее повышение цен было более значительным: прирост составил 55% к уровню ноября.

Новогоднее путешествие за рубеж на рейсах «Трансаэро» в этом году подорожало на некоторых маршрутах в несколько раз по сравнению с ноябрем. Например, перелет самолетами «Трансаэро» из Москвы в Стамбул и обратно на новогодние праздники стоит почти в четыре раза дороже (от 41 тыс. руб.), чем в конце ноября (от 9 тыс. руб.), отмечает г-жа Юрова. Почти в три раза увеличилась стоимость перелета по маршруту Москва — Нью-Йорк (от 44 тыс. руб.), более чем в два раза — из российской столицы в Париж (от 44 тыс. руб.) в обе стороны.

ZRPRESS.RU, Владивосток