Стеклянная бутылка Coca-Cola признана товарным знаком

Компания Coca-Cola получила Рождественский подарок. В канун Рождества поставлена точка в споре с Роспатентом. Палата по патентным спорам признала оригинальный контур бутылки товарным знаком.

Напомним, что спор между компанией Coca-Cola и Роспатентом возник из-за бутылки, а именно ее контура. По мнению Роспатента контур бутылки не обладает уникальной отличительной характеристикой и наравне с Coca-Cola может использоваться другими производителями прохладительных напитков.

«Мы удовлетворены решением, потому что контурная бутылка стала такой же неотъемлемой частью бренда Coca-Cola, как и начертание логотипа», — сказал руководитель пресс-службы Coca-Cola Владимир Кравцов.

История бутылки Coca-Cola берет свое начало в далеком 1916-м году. Первый товарный знак на объемную фигуру – бутылку был получен компанией Coca-Cola через 60 лет в 1976 году.

Регистрация товарного знака сейчас интересует Coca-Cola по всему миру. Компания уже получила документы на знак во многих странах. Самое интересное, что компания не везде получает положительный ответ на свою заявку и ей приходится отстаивать свои права на товарный знак через суд.

«Аналогичная ситуация была в Японии, но токийский суд признал, что бутылку Coca-Cola даже без маркировки невозможно спутать ни с каким другим напитком», — рассказывают специалисты компании «Интеллектуальный капитал».

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ZRPRESS.RU, Владивосток.