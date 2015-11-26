Вслед за Египтом для россиян "закрывается" и Турция

Российские туристы начали сдавать авиабилеты в Турцию. Заявки на возврат подали уже 20% пассажиров, купившие билеты за последние пять дней. По словам экспертов, подобного не наблюдалось даже после теракта с самолетом "Когалымавиа" в Египте, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информационные агентства.

Ростуризм после заявлений МИД, выступивших с рекомендацией к гражданам РФ не посещать Турцию, во вторник рекомендовал туроператорам прекратить продажу путевок в эту страну. Об этом сообщил глава ведомства Олег Сафонов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне сбитого утром 24 ноября турецкими военными летчиками российского самолета Су-24 в Сирии, заявил, что нарастающая угроза терроризма из Турции не меньше, чем из Египта, поэтому россиянам не желательно посещать Турцию в ближайшее время.

"Это безотносительно случая, который произошел сегодня. Накапливается критическая масса террористических проявлений на турецкой территории. По нашей оценке, ничуть не меньше угрозы, чем в Египте. В этой связи, конечно, мы не рекомендуем нашим гражданам направляться на данном этапе в Турецкую Республику с туристическими или какими-либо иными целями", - сказал Лавров журналистам в Сочи после переговоров с Королем Иордании Абдаллой II.

"Ростуризм после заявления МИД РФ будет реагировать незамедлительно. Мы уже сегодня будем настоятельно рекомендовать прекратить реализацию турпакетов в Турцию как напрямую, так и через третьи страны", - сообщил Сафонов.

Он сообщил, что в настоящее время Ростуризм выясняет у туроператоров, сколько туристов сейчас отдыхает в Турции.

"В ближайшее время мы опубликуем эту информацию. Сейчас там россиян немного, даже с учетом тех, кто отдыхает в Турции вместо Египта. Но сколько бы там ни было наших соотечественников, главное - обеспечить их безопасность. Потом будем анализировать, какие убытки понесет турбизнес в России и Турции", - цитирует Сафонова агентство РИА "Новости".

Необходимо отметить, что турецкие курорты являются самым популярным местом отдыха у российских туристов, однако в текущий момент времени из-за низкого сезона в этой стране находится порядка 10 тыс россиян, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Турция последние 13 лет была самым популярным у россиян направлением. Пока там мало туристов из РФ. По экспертным оценкам, с учетом египетских (когда туристы обменяли путевки в Египет на Турцию после совершения теракта с российским лайнером А321 над Синаем) их там сейчас находится менее 10 тыс человек. Пока закрытие направления не критично, а что будет потом, сказать сложно", - сказала Тюрина.

Российская Федерация является вторым по важности источником туристического потока в Турцию (около 12% отдыхающих) после Германии (около 15%). В 2014 году Турцию посетили почти 4,5 млн россиян, в 2015-м их число снизилось из-за кризиса примерно на 20%.

Между тем, об эвакуации российских туристов речь пока не идет.

По словам главы Ростуризма, на сайте ведомства во вторник появятся рекомендации о том, как вести себя гражданам РФ и туроператорам в связи с заявлением МИД РФ о нежелательности поездок в страну.

"Мы исходим из решения, которое было озвучено МИД РФ. Мы получили прямые заявления министра Сергея Лаврова о том, что гражданам не рекомендуется ездить в Турцию в связи с высоким уровнем террористической угрозы. В соответствии с законом о туристкой деятельности, главой 14 мы должны со своей стороны разместить в ближайшее время на сайте Ростуризма свои рекомендации", - сказал он.

Также в Кремле призвали не поддаваться кампанейщине при решении вопроса об авиасообщении с Турцией в связи с атакой на российский самолет.

"Об этом речи не шло, не заходило, безусловно, здесь не нужно поддаваться какой-то кампанейщине в данном случае", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

При этом он добавил: "В то же время нужно четко осознавать, что без последствий подобные действия не останутся".

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Лавров отменил свой визит в Турцию, который был запланирован на 25 ноября.

"Принято решение о том, чтобы отменить встречу, которая планировалась завтра в Стамбуле на уровне министров иностранных дел России и Турции", - заявил глава МИД.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.