www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.61 р. 100 JPY: 50.6 р.
EUR: 67.77 р. 10 CNY: 86.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Рыбная отрасль
Распечатать

В России в 2019 году могут ввести маркировку черной и красной икры

26 Октября 2017, 11:29 | В России
Маркировку черной и красной икры могут ввести в РФ в 2019 году - Росрыболовство уже разработало соответствующий законопроект, сообщил в интервью "Российской газете" глава агентства Илья Шестаков, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, процесс работы над маркировкой не такой простой. Сейчас определены 10 видов товаров, которые будут маркироваться, туда включены, в том числе, черная и красная икра. Но как именно будет выглядеть сам механизм, в Минпромторге еще обсуждается.

"Да, эксперимент с шубами прошел хорошо, но его проводила ФНС. Что касается икры, правительством все еще не определен орган, который будет вести это направление. И вообще, будет ли этим заниматься одно ведомство или несколько. Пока решение не принято, сложно об этом говорить", — заявил изданию Шестаков.

Он также добавил, что работа над разработанным в Росрыболовстве законопроектом застопорилась из-за того, что нет общего концептуального подхода. "Понятно, что если будет большое количество товаров подпадать под маркировку, то должно быть единое окно и единые правила, иначе смысла в этом нет. Но если в этом году всем ведомствам удастся договориться и механизм все-таки будет разработан в ближайшее время, то в 2019 году маркировка может быть введена", — сообщил Шестаков.

По оценке главы Росрыболовства, себестоимость меток будет находиться в диапазоне от 15 до 100 рублей. "В современном мире технологии быстро развиваются и дешевеют, считаем, что маркировка не будет являться значимым фактором, влияющим на ценообразование", - добавил он.

Помимо этого, Шестаков заявил изданию, что рыба уже никогда не будет дешевле мяса, как это было в советское время. Он отметил, что в СССР рыболовство серьезно субсидировалось. Цены в магазинах были экономически неоправданы - затраты гораздо выше. Сейчас, по его словам, организация промысла не субсидируется, рыбалка регулируется чисто рыночными механизмами, а сельское хозяйство - субсидируется.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: РИА Новости
Теги: закон  росрыболовство  проекты  маркировка  икра 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru