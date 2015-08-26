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Неожиданным запретом на импортную бытовую химию займется Генпрокуратура
Компания-производитель моющих средств, чья продукция попала в список Роспотребнадзора запрещенных к продаже в России, подала жалобу на ведомство в Генпрокуратуру сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Как утверждают представители компании «ЕСП-Контракт ГмБХ», Роспотребнадзор дал указание ритейлерам изъять продукцию компании еще до того, как проверка на предприятии была закончена. Об этом рассказал глава юридического отдела компании «ЕСП-Контракт ГмБХ» Константин Фролов.
На днях стало известно, что Роспотребназдор потребовал изъять из продажи средства бытовой химии и моющие средства известных импортных производителей из-за их небезопасности, сообщается на сайте федеральной службы.
«При исследовании стиральных порошков и моющих средств ряда производителей, в том числе ООО «Хенкель Рус», ОАО «Невская косметика», ЗАО «ЕСП-Контракт ГмБХ», «Проктер энд Гэмбл», Werner & Mertz GmbH, Colgate-Palmolive, The Clorox Company, установлено несоответствие по токсикологическим показателям безопасности», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. Исследования бытовой химии и моющих средств других производителей продолжаются, добавили в ведомстве.
Генеральный директор ЗАО «ЕСП-Контракт ГмБХ» Анна Пахомова отправила заявление генпрокурору РФ Юрию Чайке в котором требует провести проверку законности действий Роспотребнадзора РФ.
- В адрес «ЕСП-контракт ГмБХ» от регионального представителя поступила копия письма Роспотребнадзора, адресованного региональным руководителям, в соответствии с которым выявлены средства бытовой химии и моющие средства, не соответствующие нормативным требованиям, предъявляемым к безопасности. Одним из наименований является «Luxus Professional Чистый пол Паркет» производства «ЕСП-контракт ГмБХ». В письме дано четкое указание руководителям управлений Роспотребнадзора: «В случае выявления данной продукции принимать меры по изъятию...». Считаю данные действия Роспотребнадзора незаконными и необоснованными, так как проверка продукции «ЕСП-контракт ГмБХ» до настоящего времени не окончена», - говорится в письме Пахомовой.
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