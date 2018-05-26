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Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
С 21 мая по 8 июля 2018 года в салонах и интернет-магазине «Билайн»
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявило о старте акции «Samsung Galaxy» с пакетом услуг связи в рассрочку без первого взноса и переплат».
С 21 мая по 8 июля 2018 года в салонах и интернет-магазине «Билайн» при покупке Samsung Galaxy, в том числе в рассрочку без первого взноса и переплат, «Билайн» дарит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах «ВСЁмоё2» и «ВСЁмоё3» в зависимости от модели смартфона.*
Например, в рамках акции клиент сможет приобрести в рассрочку Samsung Galaxy J7 Neo всего за 541 рубль в месяц и полгода бесплатно пользоваться новым тарифом «ВСЁмоё 2».**
Cмартфон Samsung Galaxy J7 Neo обладает большим 5,5-дюймовым Super AMOLED экраном, 13-ти и 5-мегапиксельными камерами и возможностью использовать сразу две сим-карты.
В акции участвуют 14 моделей Samsung Galaxy линеек J, А, S и Note 8. Рассрочку можно оформить на срок от 10 до 24 месяцев. С полным списком моделей можно ознакомиться по ссылке: http://beel.ink/samsung_all
В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
Количество устройств ограничено.
В салонах и интернет-магазине «Билайн» в первом квартале 2018 года рост продаж смартфонов Samsung составил 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом доля Samsung по сравнению с другими брендами выросла на 9 процентных пунктов и составила 40%. В первом квартале 2018 года доля Samsung от всех смартфонов в России на руках у пользователей составила 27%.
Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.ru
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