Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
Сбой продолжался недолго
Количество проданных электронных полисов ОСАГО через систему «Е-Гарант» вернулось к значению показателей прошлой недели, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
Так, по состоянию на 15:00 25 апреля через систему «Е-Гарант» было реализовано 8,6 тыс. полисов «автогражданки», всего электронных договоров ОСАГО было заключено 60,2 тыс. штук. Эти результаты соответствуют количеству проданных полисов 16-20 апреля, когда общие продажи е-ОСАГО в среднем составляли 84 тыс. полисов в день, а через систему «Е-Гарант» - 9,9 тыс.
23 апреля, когда РСА сообщил о проблемах с оформлением е-полисов через «Е-Гарант» из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google, продажи через эту систему составляли 2,5 тыс. полисов (общие продажи - 76,7 тыс.). На следующий день, 24 апреля, количество заключенных договоров через «Е-Гарант» было равно 5,7 тыс. (общие продажи е-ОСАГО - 84 тыс.).
Зампред Банка России Владимир ЧИСТЮХИН ранее сообщал, что ЦБ РФ планирует обратиться в Роскомнадзор, если клиенты и дальше не смогут заключать электронные договоры ОСАГО через систему «Е-Гарант», при этом отметив, что автовладельцы могут купить электронный полис ОСАГО напрямую на сайтах страховых компаний. Роскомнадзор, в свою очередь, выразил готовность к обсуждению этой ситуации.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Cистема «Е-Гарант» была запущена 17 августа 2017 года для обеспечения заключения электронных договоров ОСАГО. В ней реализована возможность заключения договоров с использованием площадки РСА. Так, в случае невозможности заключения договора на сайте страховой компании потребитель перенаправляется на закрытую часть сайта РСА. При этом туда же отправляется заполненное потребителем на сайте страховщика заявление со всеми внесенными данными. На сайте союза по номеру паспорта транспортного средства определяется страховая компания, с которой предлагается заключить договор далее. Затем производится оплата страховой премии на счет страховщика, заключается договор, после чего страхователь получает полис на адрес своей электронной почты.
Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Роскомнадзор заблокировал ряд VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
- Страховщики предложили утроить цену ОСАГО для лихачей
Новости раздела
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
- Цены на квартиры вырастут на треть
- Власти нашли способ вывести аренду жилья из тени
- РЖД приостановили продажу некоторых билетов на поезда дальнего следования
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Доллар уничтожат через два дня
- Доллары из Приморья вывозят мешками
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Самый большой аквапарк на Дальнем Востоке построят в Хабаровске
- Космодром Восточный привлекает иностранных и российских туристов
- Производство биотоплива и криптовалютная биржа могут появиться в Приморье
- Скоростная железная дорога соединит Муданьцзян и Владивосток
- В Приморье у неактивных инвесторов будут отбирать порты