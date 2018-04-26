Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО

Сбой продолжался недолго

Количество проданных электронных полисов ОСАГО через систему «Е-Гарант» вернулось к значению показателей прошлой недели, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).

Так, по состоянию на 15:00 25 апреля через систему «Е-Гарант» было реализовано 8,6 тыс. полисов «автогражданки», всего электронных договоров ОСАГО было заключено 60,2 тыс. штук. Эти результаты соответствуют количеству проданных полисов 16-20 апреля, когда общие продажи е-ОСАГО в среднем составляли 84 тыс. полисов в день, а через систему «Е-Гарант» - 9,9 тыс.

23 апреля, когда РСА сообщил о проблемах с оформлением е-полисов через «Е-Гарант» из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google, продажи через эту систему составляли 2,5 тыс. полисов (общие продажи - 76,7 тыс.). На следующий день, 24 апреля, количество заключенных договоров через «Е-Гарант» было равно 5,7 тыс. (общие продажи е-ОСАГО - 84 тыс.).

Зампред Банка России Владимир ЧИСТЮХИН ранее сообщал, что ЦБ РФ планирует обратиться в Роскомнадзор, если клиенты и дальше не смогут заключать электронные договоры ОСАГО через систему «Е-Гарант», при этом отметив, что автовладельцы могут купить электронный полис ОСАГО напрямую на сайтах страховых компаний. Роскомнадзор, в свою очередь, выразил готовность к обсуждению этой ситуации.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Cистема «Е-Гарант» была запущена 17 августа 2017 года для обеспечения заключения электронных договоров ОСАГО. В ней реализована возможность заключения договоров с использованием площадки РСА. Так, в случае невозможности заключения договора на сайте страховой компании потребитель перенаправляется на закрытую часть сайта РСА. При этом туда же отправляется заполненное потребителем на сайте страховщика заявление со всеми внесенными данными. На сайте союза по номеру паспорта транспортного средства определяется страховая компания, с которой предлагается заключить договор далее. Затем производится оплата страховой премии на счет страховщика, заключается договор, после чего страхователь получает полис на адрес своей электронной почты.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Роскомнадзор заблокировал ряд VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток