Соцсеть "ВКонтакте" меняет правила работы

Соцсеть «ВКонтакте» даст возможность всем сообществам запускать рекламные промопосты в лентах пользователей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сейчас создавать такие посты могут только сообщества, у которых количество подписчиков более трехсот. Об этом «Известиям» рассказал директор по развитию соцсети «ВКонтакте» Александр Круглов.

— Мы видим живой интерес к рекламе в новостной ленте «ВКонтакте», — комментирует Круглов. — За счёт универсальности формата она пользуется популярностью как среди крупных брендов, так и у представителей малого и среднего бизнеса.

Круглов считает, что нововведение позволит увеличить количество рекламы в три раза, поскольку ранее они уже снижали ограничения (сначала с 5 тыс подписчиков до 2,5 тыс, затем до 300) и видели значительное увеличение интереса к этому формату.

Теперь к страницам сообществ, которые хотят использовать подобный формат рекламы, будут применяться минимальные требования: у них должно быть название и описание деятельности бренда, логотип на аватаре и указана минимальная контактная информация о компании (например, телефон, адрес сайта или офиса). Круглов считает, что нововведение должно заменить компаниям и брендам рекламные веб-страницы, теперь им просто можно создавать сообщества-визитки и продвигать свои товары и услуги в лентах пользователей.

По мнению директора по продвижению в соцмедиа агентства Actis Wunderman Ильи Дорофеева, такое нововведение откроет дорогу компаниям, которые еще не созрели для полноценного присутствия в социальных сетях с контент-стратегией, работой с лояльностью и так далее, но уже испытывают необходимость в работе с аудиторией и рекламным инструментарием "ВКонтакте".

— Например, компании, продающей бетон, сейчас нет смысла постоянно вести сообщество и выкладывать картинки котиков. Но им необходимо создать сообщество, как-то собрать подписчиков, а уже потом запускать промопосты. А теперь им можно делать это сразу, — считает Дорофеев.

Сейчас во «ВКонтакте» есть три основных способа продвижения: текстово-графический блок (ТГБ) (рекламные объявления, расположенные под меню), биржа (закупка постов в других сообществах) и промопосты (рекламные записи в лентах пользователей). ТГБ позволяет рекламировать, как сторонние сайты, так и страницы, созданные в самой соцсети. Однако, такая реклама, в отличие от промопостов, ограничена: минимум текста и небольшая картинка. Кроме того, они соревнуются за внимание пользователей: в блоке выводится от одного до трех объявлений. При это рядом могут оказаться объявления компаний-конкурентов. Промопосты же смешиваются в ленте с обычными записями друзей пользователя и сообществ, на которые он подписан. Вероятность того, что он увидит две рекламные записи подряд, невелика.

Промопосты, так же как и рекламные записи, купленные через биржу, позволяют использовать все возможности соцсети: максимум текста, большие картинки, видео, gif, аудио, карточки товаров и тд. В лентах пользователей они выглядят как и обычные записи. Но в то время как промопосты дают возможность охватить любых пользователей из соцсети, указав настройки по полу, возрасту, интересам и проч., рекламные записи, закупленные через биржу, появятся только в лентах подписчиков того или иного сообщества.

Промопосты являются кроссплатформенными: пользователь может их увидеть как в десктопной версии «ВКонтакте», так и в мобильных приложениях. Причем, рекламодатель может настроить так, что пользователь, увидевший объявление на одном из устройстве уже не увидит его на другом.

Руководитель отдела по продвижению в соцсетях агентства Pichesky Елизавета Проскурина рассказала, что для своих клиентов сейчас больше используют промопосты, чем ТГБ, поскольку они показывают большую вовлеченность, а ставка делается на охват, а не на количество привлеченных в сообщество людей. По такому же принципу, например, работает ТВ-реклама — важно, чтобы люди ее увидели и запомнили.

— Если рекламодателю важно донести какую-то информацию, пользуясь всеми возможностями соцсети и своим креативом, легко можно это сделать, — говорит Проскурина. — Другой вопрос, если порог входа по количеству подписчиков сообщества для промопостов сейчас минимальный, то не забьется ли лента пользователей огромным количеством нерелевантного контента. В любом случае цена объявлений повысится — мы будем конкурировать с большим количеством рекламодателей за внимание пользователей.

По данным аналитической компании TNS Web Index, в январе этого года аудитория «ВКонтакте» составила 80% аудитории всего рунета, а в месяц у соцсети 47,6 млн активных пользователей. Самым популярным разделом является новостная лента и профили — на них приходится 47% переходов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.