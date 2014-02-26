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"МегаФон" запустил первую в мире коммерческую сеть LTE Advanced
Корреспондент "Золотого Рога" одним из первых протестировал суперскорость мобильного интернета.
25 февраля ОАО "МегаФон" запустило в коммерческую эксплуатацию фрагмент сети нового поколения 4G - LTE Advanced, позволяющую предоставлять услуги передачи данных на скорости до 300 мбит/с.
Сеть развернута в пределах Садового кольца Москвы на частотах 2,6 ГГц самого "МегаФона" и недавно присоединенного к нему ООО "Скартел".
Планируется, что в течение 2014 года в зону покрытия сети войдет вся территория внутри Московской кольцевой автомобильной дороги. Далее - покрытие крупнейших городов РФ".
Поставщиком оборудования выступила китайская компания Huawei.
Максимальная скорость в сети LTE Advanced в 3 раза превышает предельную скорость, которую предоставляют сети стандарта LTE - 100 мбит/с. В ходе тестирования, сеть в Москве, на котором присутствовал коррепондент "Золотого Рога", она показала скорость 257 мбит/с.
Сеть "МегаФона" стала первой коммерческой сетью LTE Advanced в мире. Вместе с тем, в мире пока практически отсутствует массовое абонентское оборудование, совместимое с новым стандартом.
Для подключения к сети "Мегафон" будет предлагать своим клиентам специально произведенный Huawei роутер MegaFon Space (модель R300-1), совместимый с сетью LTE-Advanced. Стоимость роутера составит 11 990 рублей при подключении максимального тарифного пакета "Интернет ХL" сроком на один и более месяцев.
Стоимость услуг передачи данных в новой сети будет равна стоимости услуг в сетях 3G и 4G.
Сеть "Мегафона" (совместно со "Скартелом") в настоящее время является самой крупной в РФ. Общее количество регионов с 4G компании составляет 51, в том числе, услуги LTE доступны в 10 городах-миллионниках, 14 городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона жителей и свыше 150 городах меньшего размера.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Москва - Владивосток.
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