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В России введут обязательную платную регистрацию мобильных устройств

26 Января 2019, 16:30 | В России

В Совете Федерации подготовили законопроект, которым в России в 2020 году вводится платная регистрация всех устройств, работающих в сотовых сетях - от мобильного до счетчиков ЖКХ, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.

«Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Соответствующий законопроект разработала первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев», - говорится в сообщении.

В ближайшее время данный документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать все мобильные устройства по номеру IMEI. Физлица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за рубежом устройства на сайте госуслуг. В документе речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и так далее.

«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые так же, как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», - пояснила Бокова.

Она уточнила, что данная услуга будет платной, но ее стоимость не превысит 100 рублей. Сведения об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи. По словам Боковой, аналогичные системы контроля абонентских устройств по IMEI есть в 32 странах, среди которых Франция, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Швеция, Ирландия, Норвегия, США, Индия, ЮАР и другие.

Также операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Для этого в России будет создана база этих номеров. Она будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA.

Зарегистрировать новый телефон, купленный за границей, нужно будет в течение нескольких месяцев, иначе его заблокируют.

Правительство РФ поддерживает идею об обязательной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, но против взимания за это платы. Об этом заявил куратор программы «Цифровая экономика» вице-премьер Максим Акимов. 

«Мы сейчас это обсуждали с министром [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым], мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации», — цитирует Акимова ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: безопасность  плата  оборудование  бизнес  сотовые операторы  госдума  связь  коммуникации  технологии  рынки  законопроект 



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