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Аналитика Экспо-Обзор российского лабораторного рынка
Ежегодная выставка «Аналитика Экспо» касается всех возможных сторон комплексного обеспечения лабораторий, производства и поставок лабораторного оборудования, основных и вспомогательных лабораторных приборов в нефтехимической, медицинской и других секторах промышленности. Это излюбленное место встреч поставщиков и потребителей, а также место знакомства с лучшими игроками в области оснащения лабораторий.
Компания «Лабтех» традиционно выступила в дуэте со своим давним партнером - американской фирмой «Fisher Scientific», основанной в 1902 г. Это первая компания, которая стала продвигать поставки лабораторного оборудования и химических реактивов для лабораторий сначала в Пенсильвании, а затем и по всей стране и миру. Сейчас «Fisher Scientific» задает тон в секторе сбыта исследовательского и вспомогательного лабораторного оборудования, химических реактивов, расходных материалов, лабораторных приборов, а компания «Лабтех» представляет данную продукцию на российском рынке.
Фирма «Соктрейд» выставила лабораторные приборы для анализа нефтепродуктов японской компании Tanaka Scientific, позволяющие измерять такие параметры как температура вспышки, предельная фильтруемость, коксуемость, вязкость, и другие. Кроме представления, монтажа и установки на предприятиях России и СНГ продукции «Tanaka», Соктрейд успешно занимается поставками вспомогательного лабораторного оборудования для химических лабораторий в области нефтехимии, нефтедобычи и химической промышленности. Компания Соктрейд – это решение комплексных задач, контроль качества продукции (ГОСТ, ASTM, EN ISO, IP, DIN), обучение заказчиков, техническое обслуживание оборудования.
Компания «Петротеханалитикал» Традиционно представила широкий спектр оборудования и услуг в области оснащения и автоматизации лабораторий: пилотные установки, лабораторное и поточное оборудование для контроля качества нефти, руды, кокса и других материалов; экспресс-анализаторы, мобильные лаборатории.
Компания «Октан-тест» сегодня предлагает лабораторные приборы: УИТ-85 - аппарат для определения октанового числа бензина; установку ИДТ-90 - для определения цетанового числа дизельных топлив.
Кроме данных установок, в арсенале ООО «Октан-тест» поставки и обслуживание лабораторного оборудования по контролю качества нефтепродуктов; оборудование для лабораторий, универсальное и вспомогательное; контрольно-измерительные лабораторные приборы; химические реактивы.
ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы» (сокращенно ЛОИП) – самый известный производитель лабораторной мебели. Лабораторная мебель нового поколения от ЗАО ЛОиП – знак качества любой химической лаборатории.
С 1996 года ЛОиП прошла долгий путь к успеху и на сегодняшний день – это одно из лучших и известных предприятий в сфере комплексного оснащения и автоматизации лабораторий оборудованием собственного производства: лабораторная мебель; лабораторное оборудование; специальные приборы для анализа нефтепродуктов.
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