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В России владельцы iPhone и iPad могут выкинуть свои устройства с 1 января 2015 года
В новом году российские обладатели планшетов и телефонов компании Apple рискуют остаться без своих девайсов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» на электронные СМИ, американская компания не хочет переносить облачные данные на сервера в РФ.
Как отмечается, особенностью операционной системы всех «яблочных» гаджетов является то, что эти данные она хранит на сервисе iCloud. Серверы располагаются в США и Apple не собирается переносить их в Россию (согласно новому законодательству РФ). Таким образом, если решение окончательно утвердят, то «Роскомнадзор" должен будет заблокировать доступ ко всем сервисам Apple в России с 1 января 2015 года .
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Комментарии
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Псевдоним22:06, 25.12.2014#
У вас вообще мозги есть, мажоры?Я покупал последний самсунг галакси по цене 30к, эпл стоил примерно так же. И где тут "не могу себе позволить"? Могу, просто этоn граниченный в функционале калл мне не нужен. Насчет розетки - тоже бред. Я заряжаю свой галакси раз в неделю. Просто получил права рут на устройстве и заставил все левые сервисы спать когда я выключаю экран.
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Псевдоним01:20, 26.12.2014#
Просто ты лох, который привык работать напильником, вот и все. За свои 30К ты должен еще получать рут, потом танцы с бубном вокруг лопаты. А еще советую тебе с твоим супер девайсом выехать за границу с нашей симкой, вот тогда ты и поймешь почему люди покупают Apple. А вообще я думаю, что у тебя какой-то хлам, никогда такой как ты не отдаст 30К за телефон, у тебя их просто нет.
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срю11:00, 26.12.2014#
жрет ваще-то не андроид, айось, или еще какая ось. кулоны жрет железяка. а вот от пользователя зависит, какой прикладнухе разрешить или нет жрать энергию. просто разработчики по понаписали, а производители по умолчанию устанавливают запуск всякого ненужного барахла: соц. порталы, облака и проч. лабутень. не все пользователи знают, что 90% приложений, постоянно работающих на железе, им ежесекундно не нужны. это все равно что ехать на машине и при этом смотреть фильмы, готовить завтрак, стирать, зубрить уроки, пылесосить и тренькать с чувихой одновременно.
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срю11:08, 26.12.2014#
это фейк!
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Псевдоним_другой20:53, 26.12.2014#
Вы в школе что ль учитесь до сих пор и про работу ничего не слышали и не знаете? Есть организации, где выдаются сим-карты. Так что, свою личную надо выкинуть что ли теперь? Поэтому 2 сим-карты - не всегда желание сэкономить копейки. Тем более разве возможно экономить копейки, покупая двухсимочный флагман за 20-30 тысяч??
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Псевдоним02:55, 26.12.2014#
нет интернета - нет ничего)) если только itunes не ставить)), ну и кому такая звонилка за ~30000?? Раз такие смелые что же вы VERTU не берете?) Тут не важно материальное положение, не нужно им упрекать других. При покупке многие включают мозги а другие бландинок))
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Псевдоним04:12, 26.12.2014#
Да айфон этот - кусок железа, к тому же бесполезного. Никогда эту херь не куплю и вам не советую. Разряжается он за сутки и без дебильного айтюнса толком не работает. И дело не в цене устройства, а в банальном удобстве пользования. По блютузу фотку не передашь, не говоря уже о других файлах. Гарнитуры с ним не все дружат. . . Хлам. . .
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Псевдоним09:10, 26.12.2014#
Ну ты и олень. LX-570, G-500, GL. чем эти машины хуже праворульных? Чем Айфон хуже Андройда? Про вторую речку согласен. Езжу на LX-570, использую Айфон начиная с версии 2g с 2005 года примерно. И Буду продолжать. А ты пользуй яповскую Бэушку, ходи с Андройдом. Но не навязывай свое мнение остальным. Каждому свое.
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Псевдоним10:47, 26.12.2014#
тогда начнем с того, что ездишь ты на жигули клоун. ибо только такая темнота может сопоставлять марку телефона и ОС. андроид это не телефон, а операционная мобильная система, на которой работают множество телефонов различных марок. айфон-это обычные понты начиная с 2010г когда на них пошел бум. я юзаю тел немецкого бренда хайскрин всего лишь за 14, 5тыс, и айфон у него по всем параметрам просто отсасывает.
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Проходил мимо20:47, 26.12.2014#
Google шпионит за юзером ничуть не меньше. А что касается возможности удаленного получения несанкционированного доступа к смартфону, то самые защищенные - огрызок (только не джейлбрейк) и устройства на базе Windows Phone (8. x и выше). По теме статьи - отодвинули думцы ввод в действие этого закона до 1 сентября 2015. Где-то месяц назад, все уже успокоились давно, с чего вдруг новая волна паники началась?
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Псевдоним21:37, 26.12.2014#
Не ссорьтесь девочки! Начнём с того, что (я описывал выше о HTC One DS) кто то может сказать какая модель лучше по звуку, чем HTC One DS? В паре с Parrot Zik - звук выше всех похвал (я старый меломан), второе в огрызке плата от FLY копеечная (кто в теме меня поймёт!), сервисы Google без ROOT можно отключить и нет "жора" и отслежки, дизайн - кому как, но мне больше по душе HTC One DS, в Apple весь дизайн "упёрся" в изменении кнопок сбоку :-)), две сим карты не экономия, а возможность говорить с двумя оппонентами одновременно, и много ещё по мелочи! Кому нравится Apple, ради бога! Просто привёл пример разницы! Огрызок так или иначе своё "высосал" и теперь медленно умирает, обычное разрекламируемое уст-во, бум пройдёт как и многое другое!
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Псевдоним21:37, 26.12.2014#
Не ссорьтесь девочки! Начнём с того, что (я описывал выше о HTC One DS) кто то может сказать какая модель лучше по звуку, чем HTC One DS? В паре с Parrot Zik - звук выше всех похвал (я старый меломан), второе в огрызке плата от FLY копеечная (кто в теме меня поймёт!), сервисы Google без ROOT можно отключить и нет "жора" и отслежки, дизайн - кому как, но мне больше по душе HTC One DS, в Apple весь дизайн "упёрся" в изменении кнопок сбоку :-)),
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Уважаемый редактор ИД "Золотой Рог"! Вы, если считаете себя солидным изданием, не переходите , пожалуйста , на цитирование Ваших коллег из "желтого "жанра! Не солидно.