В России владельцы iPhone и iPad могут выкинуть свои устройства с 1 января 2015 года

В новом году российские обладатели планшетов и телефонов компании Apple рискуют остаться без своих девайсов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» на электронные СМИ, американская компания не хочет переносить облачные данные на сервера в РФ.

Как отмечается, особенностью операционной системы всех «яблочных» гаджетов является то, что эти данные она хранит на сервисе iCloud. Серверы располагаются в США и Apple не собирается переносить их в Россию (согласно новому законодательству РФ). Таким образом, если решение окончательно утвердят, то «Роскомнадзор" должен будет заблокировать доступ ко всем сервисам Apple в России с 1 января 2015 года .

ZRPRESS.RU, Владивосток.