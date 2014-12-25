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В России владельцы iPhone и iPad могут выкинуть свои устройства с 1 января 2015 года

25 Декабря 2014, 11:26 | В России

В новом году российские обладатели планшетов и телефонов компании Apple рискуют остаться без своих девайсов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» на электронные СМИ, американская компания не хочет переносить облачные данные на сервера в РФ.

Как отмечается, особенностью операционной системы всех «яблочных» гаджетов является то, что эти данные она хранит на сервисе iCloud. Серверы располагаются в США и Apple не собирается переносить их в Россию (согласно новому законодательству РФ). Таким образом, если решение окончательно утвердят, то «Роскомнадзор" должен будет заблокировать доступ ко всем сервисам Apple в России  с 1 января 2015 года .

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: ipad  Роскомнадзор  iphone  apple 



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Комментарии

  • Apple-RU13:29, 25.12.2014#

    Уважаемый редактор ИД "Золотой Рог"! Вы, если считаете себя солидным изданием, не переходите , пожалуйста , на цитирование Ваших коллег из "желтого "жанра! Не солидно.

  • Псевдоним20:27, 25.12.2014#

    Давно пора, надоела эта возня суета вокруг этих унылых девайсов

  • Псевдоним20:33, 25.12.2014#

    Журналисты не вводите людей в заблуждение, стали дешевой желтой газетенкой. . . . приводите факты и статьи закона, а не Ваши домыслы!!! Читать противно!

  • Йцуке20:46, 25.12.2014#

    И каким это образом( рискуют остаться без своих девайсов) ?что отбирать будут девайсы , вы хоть думайте че пишите .

  • Псевдоним21:04, 25.12.2014#

    Да бред. . . . icloud не обязательно использовать. Дел то. . . . в настройках отключить.

  • Псевдоним21:07, 25.12.2014#

    Молодцы так и нужно с Apple

  • Romanich21:21, 25.12.2014#

    Кто-нибудь может объяснить, что есть в Яблоке такого, чего нет у других? Кроме понтов. . .

  • Не толерантный21:34, 25.12.2014#

    Супер понты есть и жизнь рядом с розеткой

  • Псевдоним21:54, 25.12.2014#

    Зачем покупают машины премиум классов и выше? если можно ездить на жигулях, и ладах грантах, вот тебе и ответ. . . Зачем люди покупают айфоны

  • Псевдоним22:06, 25.12.2014#

    У вас вообще мозги есть, мажоры?Я покупал последний самсунг галакси по цене 30к, эпл стоил примерно так же. И где тут "не могу себе позволить"? Могу, просто этоn граниченный в функционале калл мне не нужен. Насчет розетки - тоже бред. Я заряжаю свой галакси раз в неделю. Просто получил права рут на устройстве и заставил все левые сервисы спать когда я выключаю экран.

  • Псевдоним01:20, 26.12.2014#

    Просто ты лох, который привык работать напильником, вот и все. За свои 30К ты должен еще получать рут, потом танцы с бубном вокруг лопаты. А еще советую тебе с твоим супер девайсом выехать за границу с нашей симкой, вот тогда ты и поймешь почему люди покупают Apple. А вообще я думаю, что у тебя какой-то хлам, никогда такой как ты не отдаст 30К за телефон, у тебя их просто нет.

  • Псевдоним01:21, 26.12.2014#

    И не рассказывай про зарядку раз в неделю, тут люди умные. Андроид жрет еще больше iOs, так что девочкам у подъезда понты кидать будешь.

  • срю11:00, 26.12.2014#

    жрет ваще-то не андроид, айось, или еще какая ось. кулоны жрет железяка. а вот от пользователя зависит, какой прикладнухе разрешить или нет жрать энергию. просто разработчики по понаписали, а производители по умолчанию устанавливают запуск всякого ненужного барахла: соц. порталы, облака и проч. лабутень. не все пользователи знают, что 90% приложений, постоянно работающих на железе, им ежесекундно не нужны. это все равно что ехать на машине и при этом смотреть фильмы, готовить завтрак, стирать, зубрить уроки, пылесосить и тренькать с чувихой одновременно.

  • срю11:08, 26.12.2014#

    это фейк!

  • Псевдоним21:51, 25.12.2014#

    Да какие ж это понты, каждый второй с яблоком, хотите выделиться -купите vertu platinum

  • Псевдоним22:35, 25.12.2014#

    Это Вы себе возомнили, что каждый второй с яблоком, а статистика говорит обратное 83% пользования - это Android. У меня много знакомых, у них дети и ни у кого нет огрызка, сам пользую последнее время HTC One Dual Sim, я солидный человек и друзья не детишки!

  • Псевдоним23:40, 25.12.2014#

    Ты клоун!

  • Псевдоним01:22, 26.12.2014#

    У солидного человека одна СИМ карта, а не куча, что бы сэкономить копейки на звонках :) Дешевка ты с понтами.

  • Псевдоним_другой20:53, 26.12.2014#

    Вы в школе что ль учитесь до сих пор и про работу ничего не слышали и не знаете? Есть организации, где выдаются сим-карты. Так что, свою личную надо выкинуть что ли теперь? Поэтому 2 сим-карты - не всегда желание сэкономить копейки. Тем более разве возможно экономить копейки, покупая двухсимочный флагман за 20-30 тысяч??

  • Псевдоним23:45, 25.12.2014#

    Да пусть Роскомнадзор пасется, если конечно это его инициатива! но в целом я не поддерживаю эту идею так как это все неправильно и приведет к тому что люди просто будут в бешенстве от таких мер

  • Псевдоним01:35, 26.12.2014#

    Запрещается:Нецензурная брань. Личные оскорбления в любом виде.

  • Псевдоним02:32, 26.12.2014#

    Просто сделают "огрызок" без доступа к интернет)) только позвонить да смс отправить) вот тогда посмотрим, владелец какого телефона нищеброт))))

  • Псевдоним02:55, 26.12.2014#

    нет интернета - нет ничего)) если только itunes не ставить)), ну и кому такая звонилка за ~30000?? Раз такие смелые что же вы VERTU не берете?) Тут не важно материальное положение, не нужно им упрекать других. При покупке многие включают мозги а другие бландинок))

  • Псевдоним04:12, 26.12.2014#

    Да айфон этот - кусок железа, к тому же бесполезного. Никогда эту херь не куплю и вам не советую. Разряжается он за сутки и без дебильного айтюнса толком не работает. И дело не в цене устройства, а в банальном удобстве пользования. По блютузу фотку не передашь, не говоря уже о других файлах. Гарнитуры с ним не все дружат. . . Хлам. . .

  • Псевдоним12:10, 27.12.2014#

    Фотку по блютузу? Может еще вспомнишь про инфракрасный порт????)))) все через инет пересылаются и все! Те кто говорит гадость про эпл никогда его не юзали, а если ты один раз попробовал эпл, то уже никогда не захочешь другого!!!

  • Учзуке07:15, 26.12.2014#

    На вкус и цвет, как говорится. . . . . но то, что автор статьи "путает" место своей работы с газетой типа Speedинфо факт ))

  • Псевдоним09:10, 26.12.2014#

    Ну ты и олень. LX-570, G-500, GL. чем эти машины хуже праворульных? Чем Айфон хуже Андройда? Про вторую речку согласен. Езжу на LX-570, использую Айфон начиная с версии 2g с 2005 года примерно. И Буду продолжать. А ты пользуй яповскую Бэушку, ходи с Андройдом. Но не навязывай свое мнение остальным. Каждому свое.

  • Псевдоним10:47, 26.12.2014#

    тогда начнем с того, что ездишь ты на жигули клоун. ибо только такая темнота может сопоставлять марку телефона и ОС. андроид это не телефон, а операционная мобильная система, на которой работают множество телефонов различных марок. айфон-это обычные понты начиная с 2010г когда на них пошел бум. я юзаю тел немецкого бренда хайскрин всего лишь за 14, 5тыс, и айфон у него по всем параметрам просто отсасывает.

  • сру11:16, 26.12.2014#

    ну ты даешь! хайскрин - российский бренд! правда сваяный в кетае. каки йотафон.

  • Владимир19:04, 26.12.2014#

    Да ты похоже вообще даун. Если людей по себе судишь. Давай забьемся. Я приезжаю на встречу. И если я на той машине о которой говорил и с тем девайсом про который говорил. То я тебе козлина напинаю. А ты урод больше в коментах срать не будешь.

  • сру11:12, 26.12.2014#

    пользователи огрызков - собачки с радиомаячками, про которых стивыджобцы знают все: где и что кушают, где какают, чем развлекаются и с кем спят.

  • Проходил мимо20:47, 26.12.2014#

    Google шпионит за юзером ничуть не меньше. А что касается возможности удаленного получения несанкционированного доступа к смартфону, то самые защищенные - огрызок (только не джейлбрейк) и устройства на базе Windows Phone (8. x и выше). По теме статьи - отодвинули думцы ввод в действие этого закона до 1 сентября 2015. Где-то месяц назад, все уже успокоились давно, с чего вдруг новая волна паники началась?

  • Неllo11:15, 26.12.2014#

    Ни кто айфоны не заблокирует в новостях говорится о I iCloud и если наступит судный день. 3 -я мировая война. появится терминатор . то перестанет работать только iCloud

  • Девушка16:04, 26.12.2014#

    Какая вообще разница какой телефон. . . Люди о чем Вы. Есть поклонники андроида, а есть иоса. И тут каждый выбирает для себя, с чем ему удобней, комфортней. Глупый спор, который никогда не закончиться, и каждый останется при своем мнении.

  • fuck17:39, 26.12.2014#

    а еще можно было бы озаглавить какВ России владельцы iPhone и iPad могут засунуть в Ж*ОПУ свои устройства с 1 января 2015 года!

  • Eagle20:45, 26.12.2014#

    Холивар II - Androis vs iOS!Очень напоминает холивар сторонников Win и Linux. Я улыбаюсь!Холивар с английского holy war - священная война.

  • Проходил мимо20:51, 26.12.2014#

    AMD vs Intel - вот где настоящий срач))

  • Псевдоним21:37, 26.12.2014#

    Не ссорьтесь девочки! Начнём с того, что (я описывал выше о HTC One DS) кто то может сказать какая модель лучше по звуку, чем HTC One DS? В паре с Parrot Zik - звук выше всех похвал (я старый меломан), второе в огрызке плата от FLY копеечная (кто в теме меня поймёт!), сервисы Google без ROOT можно отключить и нет "жора" и отслежки, дизайн - кому как, но мне больше по душе HTC One DS, в Apple весь дизайн "упёрся" в изменении кнопок сбоку :-)), две сим карты не экономия, а возможность говорить с двумя оппонентами одновременно, и много ещё по мелочи! Кому нравится Apple, ради бога! Просто привёл пример разницы! Огрызок так или иначе своё "высосал" и теперь медленно умирает, обычное разрекламируемое уст-во, бум пройдёт как и многое другое!

  • Псевдоним21:37, 26.12.2014#

    Не ссорьтесь девочки! Начнём с того, что (я описывал выше о HTC One DS) кто то может сказать какая модель лучше по звуку, чем HTC One DS? В паре с Parrot Zik - звук выше всех похвал (я старый меломан), второе в огрызке плата от FLY копеечная (кто в теме меня поймёт!), сервисы Google без ROOT можно отключить и нет "жора" и отслежки, дизайн - кому как, но мне больше по душе HTC One DS, в Apple весь дизайн "упёрся" в изменении кнопок сбоку :-)),

  • Псевдоним21:38, 26.12.2014#

    Не ссорьтесь девочки! Начнём с того, что (я описывал выше о HTC One DS) кто то может сказать какая модель лучше по звуку, чем HTC One DS?

  • Псевдоним21:41, 26.12.2014#

    Извиняюсь, сбой сайта, трижды выложил топик!

  • Псевдоним03:10, 06.01.2015#

    Iphone это совершенный телефон. Это американская философия, которая не смотря на все проамериканские настроения притягательна!!!

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