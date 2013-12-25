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Россия может стать экспортером воды, пушнины, ягод и орехов

25 Декабря 2013, 18:08 | В России

Россия в перспективе до 2030 года может начать поставлять на мировой рынок пресную воду, так как располагает 10% всех мировых запасов этого ресурса, занимая второе место после Бразилии.

Для диверсификации структуры экспорта нашей стране нужно научиться пользоваться своими природными возможностями, а не только создавать высокотехнологичные производства, считают в Минэкономразвития.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре российского экспорта по итогам прошлого года достиг исторического максимума, превысив 71% (менее 50% в начале 2000-х годов), сообщает РИА Новости.

Доля машин, оборудования и транспортных средств находится на минимальном для 2000-х годов уровне - около 5% (9-10% в начале 2000-х годов), при этом значительную часть поставок - 30-40% по данной группе - составляет военно-техническая продукция. Эта не радужная картина рисуется в проекте национальной экспортной стратегии России на период до 2030 года, подготовленном министерством.

Варианты диверсификации

Минэкономразвития традиционно подготовило три варианта возможного развития событий.

Инерционная диверсификация вовлекает в экспортный оборот товары и услуги, принципиально не меняющие, а лишь корректирующие сложившуюся специализацию.

Второй сценарий предполагает облагораживание экспортной структуры за счет углубления переработки первичных ресурсов и движение вверх по цепочке создания стоимости.

Наконец, инновационная диверсификация ставит своей целью модернизацию экспортного ассортимента страны в соответствии с быстро эволюционирующими параметрами и требованиями мирового рынка.

Новые экспортные производства

Потенциал инерционной диверсификации для России основан, прежде всего, на эксплуатации естественно-географических факторов - территориального и ресурсного, которые в силу своих масштабов и уникальности содержат еще не реализованные экспортные возможности, уверены в Минэкономразвития.

На Россию приходится немногим более 2% населения Земли, но при этом около 13% территории земной суши (1-е место в мире), 22% мировых лесонасаждений (1-е место) и значительная доля запасов полезных ископаемых.

Фактор территории дает значительную свободу маневра России, которая может временно брать на себя как повышенные экологические риски, развивая экологоемкие экспортные производства и услуги, так и наращивать экспорт природной продукции, например, пушнины, дикорастущих ягод, лекарственных трав и бальзамов, а также орехов, полагают в министерстве.

Но для этого потребуется создание - при долевом участии государства - эффективных посреднических структур, располагающих сетью региональных заготовительных центров.

Кроме того, Россия имеет природные и культурные возможности привлечения туристов за счет развития экологического, приключенческого, спортивного, экстремального, сельского, лечебно-оздоровительного и других видов туризма.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко | По материалам СМИ
Теги: вода  экспорт  рынки 



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Комментарии

  • Псевдоним03:40, 26.12.2013#

    Правильно. Вон, США высокоразвитая страна и не чурается экспортировать орехи, рис, апельсины, лес, уголь.

  • ОПРИЧНИК10:51, 26.12.2013#

    А когда и это закончится, начнем человеческим мясом торговать, экспортировать. . . . .

  • Псевдоним11:31, 26.12.2013#

    Вообще уже умом тронулись. Водой торговать. Посредники, перекупщики. . очередная кормушка для прихлебаев и дормоедов. Созидать не научились, да и продавать на экспорт тоже. Где оно высокотехнологичное производство. . . на бумаге. Сельское хозяйство поднимайте, утырки.

  • Псевдоним14:35, 26.12.2013#

    в 90-х тоже ржали - "скоро мы и воду начнем покупать". . . Вот и пусть кинет в меня камень тот, кто из кулера не пьет. . . Так что если будет спрос, за Россией не заржавеет. Просто пора забыть про Ленина и его тезис: страна, торгующая ресурсами, - экономически отсталая. Ничего подобного. Страна, имеющая огромные запасы ресурсов, должна правильно ими торговать, а не развозить дорогущее, неэффективное, неконкурентное производство - это только для внутреннего потребления. Мы заняли эту территорию с дурацким летом и невыносимой зимой. Производство здесь - сверхзатратно и неокупаемо в принципе. Поэтому черпаем все что можно и продаем, просто надо понять, что наши ресурсы - наше конкурентное преимущество, что нужно делать все, чтобы ресурсы были возобновляемыми и главное - не дешевыми для покупателей.

  • Псевдоним11:46, 26.12.2013#

    еать-копать, не всё еще продали!!!

  • Псевдоним11:47, 26.12.2013#

    "Кроме того, Россия имеет природные и культурные возможности привлечения туристов за счет развития экологического, приключенческого, спортивного, экстремального, сельского, лечебно-оздоровительного и других видов туризма. " ага. и женщины у нас красивые. . .

  • Псевдоним13:33, 26.12.2013#

    Давайте, давайте! Будем продавать пресную воду, а покупать газированную.

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