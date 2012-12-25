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Грядущий рост цен подстегнул продажи водки

25 Декабря 2012, 22:39 | В России

Ритейлеры ожидают двукратного роста продаж водки и другого крепкого алкоголя в декабре по сравнению с другими месяцами. Помимо традиционного сезонного повышения спроса, связанного с новогодними праздниками и корпоративами, покупательский интерес подогревается предстоящим рекордным скачком розничных цен на алкоголь с начала 2013 года - на 33%, пишет РБК daily.

С 1 января произойдет рекордное в истории алкогольной отрасли повышение минимальной розничной цены на водку - с нынешних 125 до 170 рублей за бутылку 0,5 л. Причиной взлета водочных цен является увеличение акцизной составляющей с нового года. В 2013 году ее доля в стандартной поллитровке вырастет с 60 до 80 рублей.

Как рассказала РБК daily руководитель по корпоративным и внешним коммуникациям Metro Cash & Carry Оксана ТОКАРЕВА, закупщики сети зафиксировали ажиотажный всплеск спроса на алкогольную продукцию на новостях об увеличении ее стоимости.

Ритейлеры ожидают роста продаж спиртного в декабре в полтора-два раза, однако они связывают это не только с предстоящим ростом цен, но и с длинными каникулами и чередой новогодних корпоративов.

«Именно в декабре мы фиксируем рекордные чеки - так называемый корпоративный шопинг, - рассказал РБК daily руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимир РУСАНОВ. - В магазины ходят чуть ли не целыми офисами или засылают от офиса закупщиков с автотранспортом для крупных объемов. Люди могут позволить себе в праздник покупать и более дорогие крепкие напитки».

Рост цен и новогодние праздники подстегивают спрос на алкоголь и в регионах. Так, кировские СМИ сообщили о зафиксированном рекордном чеке: житель области приобрел в магазине водку на 40 тыс. рублей.

 

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Теги: ритейл  алкоголь 



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Комментарии

  • Юрий07:51, 26.12.2012#

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