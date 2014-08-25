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"Аэрофлот" создаст новый лоукостер вместо "Добролета"
Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания «Аэрофлот» создаст новую лоукост-компанию вместо «Добролета», ее полеты могут начаться уже в конце октября, передает Zrpress.ru cо ссылкой на РИА «Новости».
«Мы все-таки будем регистрировать новую авиакомпанию. Мы решили остановиться на этом сценарии. Мы все-таки дадим Европе второй шанс», — сказал Савельев в рамках молодежного форума «Селигер».
Савельев отметил, что модель лоукостера за 1,5 месяца показала свою эффективность.
«Готовим дорожную карту. Я полагаю, мы можем взлететь в начале зимнего расписания — с 27 октября», — добавил он.
Савельев подчеркнул, что будет ли компания летать в Крым, зависит от спроса.
Ранее уже сообщалось, что самолеты единственного российского лоукостера ОАО «Добролет» могут быть переданы другой «дочке» «Аэрофлота».
«Добролет» попал в санкционный список ЕС как компания, выполняющая рейсы между Москвой и Симферополем. Договор лизинга воздушных судов Boeing 737-800 с авиакомпанией был аннулирован, и компания вынуждена была временно приостановить полеты по всем маршрутам.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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