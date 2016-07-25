www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В августе появятся новые акцизы на импортный алкоголь

25 Июля 2016, 12:00 | В России

Акционерное общество Гознак планирует в августе приступить к изготовлению новых акцизов на импортный алкоголь. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ», об заявил заместитель генерального директора Гознака по маркетингу и работе с государственными заказчиками Виктор Барилкин.

По его словам, сейчас готовится распоряжение правительства об определении "Гознака" как единственного подрядчика по изготовлению новых марок.

Сроки изготовления акцизных марок будут определены соответствующим госконтрактом с Федеральной таможенной службой. Все необходимые мероприятия для подготовки к печати новых акцизных марок уже проведены.

Несмотря на то, что новых акцизных марок еще нет в обороте, рынок не испытывает дефицита импортного алкоголя. Как заявил председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, за первое полугодие объем импортного вина в магазинах увеличился на 3-5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Это говорит о том, что никакого дефицита импортного алкоголя не будет", - подчеркнул Попович.

По его мнению, увеличение импорта иностранного алкоголя можно объяснить тем, что магазины активно старались завозить алкоголь по старым акцизным маркам.

Напомним, в 2015 году правительство России продлило срок реализации алкоголя по старым акцизам до 1 сентября 2016 года. Но в середине июня Минфин заявил о разработке поправок к постановлению правительства, по которым сроки реализации импортного алкоголя, маркированного акцизами старого образца, могут быть продлены до 1 сентября 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: акцизы  госзнак  алкоголь  печать 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru