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Американский Интернет-аукцион eBay научит Почту России работать быстрее

25 Июля 2014, 11:00 | В России

Американский интернет-аукцион eBay и «Почта России» договорились о запуске совместного проекта ePaket, который ускорит доставку в Россию товаров из-за границы. С 1 августа он заработает при покупках из Китая — время доставки в Россию должно сократиться с нескольких недель до девяти дней.

Вчера «Почта России» подписала с eBay соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компании наладят обмен данными и совместную работу своих информационных систем. Согласно заявлению компаний, eBay предоставит почте информацию о посылках, что ускорит их прохождение через таможню.

Российские пользователи eBay в среднем совершают около 90 тыс. заказов в день, большинство из них — у продавцов из Китая, США, Германии и Великобритании, рассказала РБК представитель компании в России Карина Грошева. Именно поэтому в качестве тестового направления для ePaket компании выбрали Китай, а вскоре подключат к проекту три других популярных направления, объясняет Грошева. По ее словам, ни eBay, ни «Почта России» в рамках проекта не платят друг другу. Представитель одной из сторон добавил, что ни одна из компаний не устанавливала дополнительный софт — программисты наладили обмен данными в существующих системах, и поэтому проект практически не потребовал инвестиций.

По оценке гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, объемы трансграничной торговли будут каждый год удваиваться все следующие пять лет. По данным почтовой службы, на Китай в 2013 году пришлось 60% от 28 млн посылок с товарными вложениями из-за границы. В 2014 году объемы доставки могут увеличиться в 2,5 раза, то есть примерно до 70 млн посылок.

Сейчас сроки доставки посылок из Китая в Россию составляют две-четыре недели, пояснила представитель «Почты» Елена Диденко. «Смысл ePacket как раз в том, чтобы отправления приходили оперативно после подсортировки в ближайшее к получателю место международного почтового обмена», — объясняет она.

Почта сможет доставлять посылки из Китая за девять дней, считает глава представительства Dostami.ru в России и СНГ Максим Андрюхин. Он ожидает, что объемы заказов вырастут, так как почта научится выбирать посылки eBay среди остальной корреспонденции, чтобы обеспечить их доставку в приоритетном порядке.

Во вторник eBay опубликовал финансовый отчет по итогам второго квартала 2014 года, в котором предупредил своих инвесторов о возможных деловых рисках, связанных с российско-украинским кризисом. По версии eBay, американские санкции против некоторых российских банков могут заставить российские власти принять ответные меры для зарубежных платежных систем, а это серьезно усложнит ведение бизнеса eBay в России и сделает его существенно затратнее.

eBay Inc. — американский интернет-ауцион, витрина для онлайн-магазинов, а также владелец системы электронных платежей PayPal. За первый квартал 2014 года выручка составила 4,3 млрд долл., чистая прибыль — 676 млн долл.

Как подсчитала Data Insight, объем интернет-торговли в России в 2013 году достиг 350 млрд руб. (примерно 11 млрд долл.), еще 150 млрд руб. (около 4,7 млрд долл.) было потрачено на покупки в зарубежных онлайн-магазинах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: ebay  аукцион  Почта России 



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