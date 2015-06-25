"Связной" прекратит прием платежей на счета МТС и продажу SIM-карт оператора

В торговых точках «Связного» прекратятся продажи SIM-карт и контрактов оператора МТС. Одновременно с этим «Связной» прекратит прием платежей на абонентские счета этого оператора, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на интернет-СМИ.

Об этом CNews рассказали представители «Связного», заявив, что прекращение сотрудничества между ретейлером и оператором происходит по инициативе МТС. По словам источника в торговой сети, уведомление о расторжении партнерского договора «Связной» получил от МТС вечером 23 июня 2015 г.

По заявлению президента «Связного» Майкла Тача, продажи контрактов МТС в его торговой сети прекратятся 23 августа. Пока МТС официально не прокомментировали ситуацию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.