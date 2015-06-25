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"Связной" прекратит прием платежей на счета МТС и продажу SIM-карт оператора

25 Июня 2015, 13:32 | В России

В торговых точках «Связного» прекратятся продажи SIM-карт и контрактов оператора МТС. Одновременно с этим «Связной» прекратит прием платежей на абонентские счета этого оператора, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на интернет-СМИ.

Об этом CNews рассказали представители «Связного», заявив, что прекращение сотрудничества между ретейлером и оператором происходит по инициативе МТС. По словам источника в торговой сети, уведомление о расторжении партнерского договора «Связной» получил от МТС вечером 23 июня 2015 г.

По заявлению президента «Связного» Майкла Тача, продажи контрактов МТС в его торговой сети прекратятся 23 августа. Пока МТС официально не прокомментировали ситуацию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: мтс  торговля  Связной  сотовый оператор  связь  ретейлер 



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Комментарии

  • Виктория23:15, 25.06.2015#

    Вот же гады. Теперь после работы, чтоб закинуть денег на счет, нужно будет топать до самого центра, вместо того, чтоб зайти в Связной, находящийся на пути к дому. . МТС. . . ВЫ СВОЛОЧИ. И СВЯЗЬ У ВАС ГАДСКАЯ. УЙДУ Я ОТ ВАС.

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