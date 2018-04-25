На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения

Такое изменение в законодательство готовит ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила внести изменения в законодательство, согласно которым наличие на смартфонах и планшетах предустановленных отечественных программных продуктов (браузер, почтовый клиент, аудио-проигрыватель) станет обязательным, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ФАС отмечают, что приходят жалобы на предустановленные на устройствах приложения, которые нельзя удалить. «Если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю. Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков конкурировать с цифровыми гигантами»,— объясняет антимонопольное ведомство. Кроме того, оно считает, что пользователи должны иметь возможность удалять предустановленные приложения.