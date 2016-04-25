Продукты с пальмовым маслом промаркируют крупными буквами

Информация о том, что в состав продукта входит заменитель молочного жира, должна быть написана крупными буквами, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», Минсельхоз России ведет активную работу по внедрению маркировки молочных продуктов, которые содержат заменители молочного жира.

— Подобная маркировка должна вводиться для ряда продуктов масложировой промышленности. К примеру, сыроподобной продукции. Ведомство прорабатывает и этот вопрос. Очень скоро будут подготовлены поправки в нормативно-правовую базу, это будет касаться и партнеров ЕАЭС, — продолжил тему вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Стороны обсудили проблему добросовестного информирования потребителей, так как речь идет о необходимости применения компонентов пальмового масла в отдельных продуктах в определенном процентном содержании, к примеру, в детском питании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.