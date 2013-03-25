В моде - удобство и универсальность

Основные отличительные черты, характеризующие модные сумки весны-2013, – это удобство и универсальность.

Сторонницы классического стиля, безусловно, отдадут предпочтение прямоугольным, немного вытянутым изделиям из кожи, изящно отделанным глянцевой кожей и бархатом.

Также входят в моду женские сумки с классическими формами, пошитые из блестящей ткани. Элегантные формы также на пике популярности. При этом модели не только элегантны, но и достаточно вместительны, а потому являются идеальным решением для женщин на каждый день.

В настоящее время модель Speedy выпускают в разных цветовых вариантах с разнообразными узорами. Такие сумки подходят к любой одежде. Замечательно смотрятся как на работе, так и на вечеринке.

Сумки весна 2013 года от модного дома Dolce & Gabbana поражают многообразием фактур и моделей, настоящий фейерверк.

Весьма стильно выглядят маленькие клатчи, украшенные жемчугом, цепочками, бусинами. Также входят в моду вязаные сумочки небольших размеров с вышитыми на них элегантными цветами. Дама даже в самом простом наряде с сумкой, отделанной гипюром и гобеленом будет смотреться просто шикарно.

Дизайнеры от модного дома Versace предлагают на грядущий сезон довольно объемные мягкие клатчи.

Поклонницы этностиля также не будут в обиде. Осенью и зимой будут популярны невероятно элегантные двухцветные модели простой прямоугольной формы, выдержанные в коричнево-бежевой гамме, пишет www.wmj.ru.