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В моде - удобство и универсальность
Основные отличительные черты, характеризующие модные сумки весны-2013, – это удобство и универсальность.
Сторонницы классического стиля, безусловно, отдадут предпочтение прямоугольным, немного вытянутым изделиям из кожи, изящно отделанным глянцевой кожей и бархатом.
Также входят в моду женские сумки с классическими формами, пошитые из блестящей ткани. Элегантные формы также на пике популярности. При этом модели не только элегантны, но и достаточно вместительны, а потому являются идеальным решением для женщин на каждый день.
В настоящее время модель Speedy выпускают в разных цветовых вариантах с разнообразными узорами. Такие сумки подходят к любой одежде. Замечательно смотрятся как на работе, так и на вечеринке.
Сумки весна 2013 года от модного дома Dolce & Gabbana поражают многообразием фактур и моделей, настоящий фейерверк.
Весьма стильно выглядят маленькие клатчи, украшенные жемчугом, цепочками, бусинами. Также входят в моду вязаные сумочки небольших размеров с вышитыми на них элегантными цветами. Дама даже в самом простом наряде с сумкой, отделанной гипюром и гобеленом будет смотреться просто шикарно.
Дизайнеры от модного дома Versace предлагают на грядущий сезон довольно объемные мягкие клатчи.
Поклонницы этностиля также не будут в обиде. Осенью и зимой будут популярны невероятно элегантные двухцветные модели простой прямоугольной формы, выдержанные в коричнево-бежевой гамме, пишет www.wmj.ru.
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