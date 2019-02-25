Россияне начали все чаще экономить на одежде

Стремительное падение доходов заставляет также снизить траты на развлечения

В 2018 году в России увеличилось число людей, которые экономят на одежде и развлечениях, сообщает РБК со ссылкой на данные Nielsen. В четвертом квартале прошлого года на этом экономили по 64% россиян, тогда как в 2017-м — 59% и 57% респондентов соответственно.

В прошедшем году больше 55% россиян стали выбирать более дешевые марки, 40% — сокращали траты на походы в рестораны и кафе, 38% — на покупку новой техники.