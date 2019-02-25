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Россияне начали все чаще экономить на одежде
25 Февраля 2019, 08:29 | В России
Стремительное падение доходов заставляет также снизить траты на развлечения
В 2018 году в России увеличилось число людей, которые экономят на одежде и развлечениях, сообщает РБК со ссылкой на данные Nielsen. В четвертом квартале прошлого года на этом экономили по 64% россиян, тогда как в 2017-м — 59% и 57% респондентов соответственно.
В прошедшем году больше 55% россиян стали выбирать более дешевые марки, 40% — сокращали траты на походы в рестораны и кафе, 38% — на покупку новой техники.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: бренд одежда развлечения опрос
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