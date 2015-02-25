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Воротилы аптечного бизнеса разозлили Путина

25 Февраля 2015, 16:34 | В России

В России в ближайшее время может появиться сеть государственных аптек, где можно будет купить все необходимые лекарства по сравнительно низким ценам, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

Рассмотреть вопрос о целесообразности ее создания президент Владимир Путин поручил правительству. Эксперты "РГ" поддержали эту идею, отметив, что появление таких аптек не только обеспечит россиян недорогими и редкими препаратами, но и позволит "дать по рукам" обнаглевшим коммерсантам.

Сразу стоит отметить, что помимо частных аптек и аптечных пунктов - а их в России сотни тысяч - почти в каждом городе есть так называемые муниципальные аптеки. Они предоставляют скидки льготникам и торгуют недорогими российскими лекарствами. Там есть производственные отделы, где готовят препараты по рецептам. Но это не государственные аптеки, отметила директор "Аптечной гильдии" Елена Неволина: ГУПы - это федеральная собственность, а МУПы - местная. "Разница в форме собственности и предоставлении социальных услуг, - пояснила она. - В остальном же они не отличаются от частных, цены там растут также быстро".

Монополия на торговлю лекарствами существовала у нас до 1992 года, после этого - пришел рынок и рост цен вышел из-под контроля. Сейчас появился шанс вернуть, хотя бы частично, старую систему, уверены эксперты.

ФГУПы с обширной сетью аптек должны быть созданы в каждом регионе, говорят эксперты. Не исключено, что появится и главенствующая организация. Она, к примеру, сможет организовать госзакупки по долгосрочным контрактам.

Помимо социальных услуг, к которым россияне уже привыкли в муниципальных аптеках, государственные просто обязаны распространять сильнодействующие обезболивающие препараты, которые необходимы тяжело больным россиянам. Эту миссию сегодня берут на себя лишь единицы.

Стоимость лекарств в новых государственных аптеках, а также в уже существующих муниципальных должны быть минимальной, с "копеечной" наценкой. Цены будут примерно на 25 процентов ниже, чем у частников, уверена Елена Неволина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: лекарства  Путин  аптеки  конкуренция 



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Комментарии

  • Неватник08:21, 26.02.2015#

    Елена Неволина готова за свои слова положить голову на рельсы?

  • Псевдоним08:36, 26.02.2015#

    Овита, аптечная сеть - вообще окуели, наценка процентов 100. . . больше туда ни ногой

  • Citizen08:41, 26.02.2015#

    Да ладно, один такой из Приморской аптеки уже парится в СИЗО, кто сказал, что другие в таких структурах будут не без греха? Будут грести лопатой как в последний день. Их же уже власть научила, что нужно быстро и за бугор, пока не началось. Пару-тройку посадят для вида, остальные будут жить хорошо. Ничего не изменится, ВВП, читайте басни Крылова.

  • аватар14:17, 26.02.2015#

    Во первых- СИЗО -еще не зона. А потом , зачем было громить государственную структуру ( краевую аптеку). Спросим Миклушевского и его советников-ослушаетесь ВВП или за госсчет на голом месте строить будете, ведь даже руин не осталось?!

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