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Воротилы аптечного бизнеса разозлили Путина
В России в ближайшее время может появиться сеть государственных аптек, где можно будет купить все необходимые лекарства по сравнительно низким ценам, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».
Рассмотреть вопрос о целесообразности ее создания президент Владимир Путин поручил правительству. Эксперты "РГ" поддержали эту идею, отметив, что появление таких аптек не только обеспечит россиян недорогими и редкими препаратами, но и позволит "дать по рукам" обнаглевшим коммерсантам.
Сразу стоит отметить, что помимо частных аптек и аптечных пунктов - а их в России сотни тысяч - почти в каждом городе есть так называемые муниципальные аптеки. Они предоставляют скидки льготникам и торгуют недорогими российскими лекарствами. Там есть производственные отделы, где готовят препараты по рецептам. Но это не государственные аптеки, отметила директор "Аптечной гильдии" Елена Неволина: ГУПы - это федеральная собственность, а МУПы - местная. "Разница в форме собственности и предоставлении социальных услуг, - пояснила она. - В остальном же они не отличаются от частных, цены там растут также быстро".
Монополия на торговлю лекарствами существовала у нас до 1992 года, после этого - пришел рынок и рост цен вышел из-под контроля. Сейчас появился шанс вернуть, хотя бы частично, старую систему, уверены эксперты.
ФГУПы с обширной сетью аптек должны быть созданы в каждом регионе, говорят эксперты. Не исключено, что появится и главенствующая организация. Она, к примеру, сможет организовать госзакупки по долгосрочным контрактам.
Помимо социальных услуг, к которым россияне уже привыкли в муниципальных аптеках, государственные просто обязаны распространять сильнодействующие обезболивающие препараты, которые необходимы тяжело больным россиянам. Эту миссию сегодня берут на себя лишь единицы.
Стоимость лекарств в новых государственных аптеках, а также в уже существующих муниципальных должны быть минимальной, с "копеечной" наценкой. Цены будут примерно на 25 процентов ниже, чем у частников, уверена Елена Неволина.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Citizen08:41, 26.02.2015#
Да ладно, один такой из Приморской аптеки уже парится в СИЗО, кто сказал, что другие в таких структурах будут не без греха? Будут грести лопатой как в последний день. Их же уже власть научила, что нужно быстро и за бугор, пока не началось. Пару-тройку посадят для вида, остальные будут жить хорошо. Ничего не изменится, ВВП, читайте басни Крылова.
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