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Спрос на самогонные аппараты в стране вырос на 300%

25 Февраля 2015, 11:11 | В России

Спрос на самогонные аппараты начал расти, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Так, как рассказали «Известиям» в ООО «Челябинский завод бытовых товаров», производящем домашние дистилляторы «Магарыч» и продающем их оптом и в розницу, за последний год рост выручки компании по сравнению с предыдущим составил до 300%. В розничных магазинах самогонных аппаратов, опрошенных изданием, сообщили о росте продаж в последние месяцы от 20% до 50%. По словам экспертов, россияне приобретают дистилляторы в связи с кризисом, стараясь сэкономить на покупке фабричного спиртного.

— Спрос здорово растет на протяжении последнего года, буквально с каждым днем. Обороты нашей компании за последние месяцы, если сравнивать с предыдущим годом, выросли на 200–300%, — рассказали на Челябинском заводе бытовых товаров.

По словам представителя компании, наблюдается рост как оптовых, так и розничных покупок.

— Мы спрашиваем клиентов о том, почему они решили купить аппарат. Среди основных причин называют повышение стоимости водки в магазинах и ухудшение ее качества,—- прокомментировали на заводе рост спроса на продукцию.

В ООО «ТД «Фортуна» (компании принадлежат магазины самогонных аппаратов в Москве «Самогонов» и интернет-магазин samogonstvo.com, работающий по всей России, ассортимент составляют аппараты «Катюша Люкс») заявили об увеличении продаж в последние два месяца на 50%.

— Было увеличение продаж перед Новым годом, и оно продолжается и сейчас. За январь продали в два раза больше, чем в январе прошлого года, — сообщили в компании.

В интернет-магазине «Самогонов» (компании также принадлежат три офлайн-магазина в Москве) отмечают рост продаж на 30%.

Владимир П., рассказал, что самогонный аппарат позволяет его семье сэкономить около 300 рублей за 0,5 л горячительного напитка.

— Нам нужно 2-3 килограмма сахара — это 150–200 рублей, получается 3 л. А в магазине приличная бутылка водки объемом 0,5 стоит где-то 350 рублей, 3 л обойдутся уже в 2,1 тыс. рублей, — подсчитывают он.

Самогонщик Андрей Б. рассказал, что тратит на производство самогона около 600 рублей в месяц. По его словам, на эти деньги производится восемь бутылок спиртного — в случае покупки в магазине по минимальной цене (185 рублей) затраты составили бы 1480 рублей.

— 8 кг сахара по 60 рублей, дрожжи 90 грамм по 195 рублей плюс электроэнергия и сам аппарат. Десять дней зреют брага и перегон, и получается около восьми бутылок водки, при этом качеством значительно лучше магазинной водки, — рассказал Андрей.

Самогонщик, назвавшийся Тимофеем, сообщил, что самый дешевый дистиллят обходится в 100 рублей за литр.

— После приобретения определенного опыта можно производить в домашних условиях, для себя, дорогие аналоги таких напитков, как чача, граппа, ром, виски и т.д., — заметил Тимофей.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз подтвердил рост интереса россиян к самогоноварению.

— Сейчас даже курсы по самогоноварению открываются. Я такие, например, видел в Новосибирске, — отметил Дробиз.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: торговля  алкоголь  самогон 



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Комментарии

  • Кит22:05, 25.02.2015#

    Скоро водку в магазине совсем брать не будут. . . Хотя наши правители и так стараются. . . .

  • Псевдоним22:25, 25.02.2015#

    Да эта статья прямая реклама. И курсы о которых упоминается явно проплачены америкосами и гейропой. Сейчас уже идут разговоры об отмене запрета рекламы алкоголя и сигарет. Кому это выгодно? А меж тем бухать стали в разы меньше, это видно не вооруженным глазом.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј22:58, 25.02.2015#

    Псевдоним, вы либо проплаченная Едриллам, либо просто дебил)). . .

  • В Р В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В Р22:53, 25.02.2015#

    Когда у населения есть стабильная работа и заработок-бухающих будет меньшеконечно, но когда уровень падает то начинают употреблять. А по поводу американцев то они виновыты во всех наших бедах?Самогонные аппараты покупают давно-это более качестввенный продукт, люди хот как то начали следитьь за здоровьем.

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