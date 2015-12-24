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"МегаФон" сократил срок бесплатного обслуживания "молчунов"
«МегаФон» с 25 декабря приводит к единым параметрам механизм обнуления баланса неактивных абонентов. Оператор будет ежедневно начислять абонентскую плату в 15 рублей за неиспользование услуг связи в течение более 45 дней, пишет газета «Золотой Рог».
Плата со счетов абонентов всех тарифных планов массового рынка списывается до достижения нулевого баланса. После этого «МегаФон» переводит неактивный номер в так называемый «режим ожидания» - на 3 месяца, по истечении которых сможет продать его новому абоненту.
Ранее период, в который абонент оператора мог оставаться неактивным без взимания абонплаты, варьировался от 45 до 90 дней. Размер списаний составлял от 1 до 5 рублей в зависимости от региона.
«После того, как абонент «замолчал» на 45 дней, то есть фактически ушел в отток, включается механизм, который позволяет отправить абонентский номер обратно в розничную сеть. Если бы подобных механизмов не было, абонентские базы содержали бы сотни миллионов «мертвых душ», а номерная емкость давно бы кончилась», - пояснили в «МегаФоне».
Подобная практика существует у всех операторов. В частности, МТС взимает абонентскую плату в размере 3,3 рубля в случае, если абонент в течение полугода не пользуется платными услугами компании. Тарификация производится в течение 150 дней или до достижения нулевого баланса.
У «ВымпелКома» срок неактивности абонентов ограничен тремя месяцами для тарифов без ежемесячной абонентской платы. Размер списаний составляет 5 рублей в сутки.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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