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Операторы "большой тройки" объединяются для развития LTE

24 Декабря 2015, 09:20 | В России

МТС и «ВымпелКом» в 18 регионах готовятся к совместному использованию частот 2,5-2,7 ГГц под строительство сетей LTE. Еще в 12 регионах «МегаФон» готовится объединить частоты в том же диапазоне с подконтрольным ему «Скартелом». Благодаря этому абоненты получат возможность увеличить скорость мобильного интернета, а операторы - сэкономить на совместной эксплуатации инфраструктуры, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант».

О том, что МТС и «ВымпелКом» готовятся совместно использовать частоты, «Коммерсанту» рассказал топ-менеджер крупного оператора связи и подтвердили в Роскомнадзоре. В подведомственное службе ФГУП «Главный радиочастотный центр» уже поступили 18 заявок от МТС и «ВымпелКома» по совместному использованию частот в диапазоне 2500-2690 МГц в стандарте LTE (4G) в 18 регионах, сообщили в Роскомнадзоре. Еще 14 заявок о совместном использовании частот в том же диапазоне под 4G подали «МегаФон» и его «дочка» «Скартел» (в 12 регионах). Причем формально первыми поступили заявки «МегаФона» и «Скартела». О каких именно регионах идет речь, в Роскомнадзоре не уточняют, отметив лишь, что заявки обрабатываются.

Опыт партнерства у конкурентов по «большой тройке» уже есть. Год назад МТС и «ВымпелКом» договорились о совместном развертывании и эксплуатации сетей LTE в 36 регионах России. Предполагалось, что в 2014-2016 годах МТС обеспечит строительство совместно эксплуатируемых сетей 4G в 19 регионах, а «ВымпелКом» — в 17 регионах. Соглашение рассчитано на семь лет, в течение которых операторы будут предоставлять друг другу базовые станции, площадки, их инфраструктуру и ресурсы транспортной сети в этих регионах. Благодаря объединению усилий компании получали возможность строить сеть LTE в местах, где в одиночку они не стали бы этого делать, а также обеспечивать лучшее покрытие.

Сотовые операторы несколько лет добивались разрешения совместно использовать частоты (механизм spectrum sharing). Как объясняли в компаниях, объединение частот позволит увеличить скорость передачи данных и одновременно экономить средства за счет совместной эксплуатации инфраструктуры радиодоступа и полос частот. Однако соответствующие поправки к закону «О связи» погрязли в межведомственных согласованиях. В итоге 30 июня Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) вынесла «промежуточное» решение, по которому было разрешено совместное использование частот в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2,5 ГГц для развития услуг связи на базе современных стандартов. В отличие от этого решения полноценный spectrum sharing позволяет также обмениваться или продавать частоты. Решение ГКРЧ вступило в силу с 1 октября. Однако даже к этому сроку не был принят ряд нормативных актов, например изменения в методику расчета платы за частоты. Без них операторам придется платить дважды за частоты: каждая компания должна будет оплатить всю «большую полосу» объединенных частот. Как заявляли ранее представители Минкомсвязи, в министерстве рассчитывают внести необходимые изменения в методику оплаты частот до конца этого года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вымпелком  сотовая связь  оператор  мтс  мобильный оператор 



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