Nokia запустила в России продажи первого планшета

Финская компания Nokia начинает продажи в России первого планшетника Nokia Lumia 2520. Устройство работает на операционной системе Microsoft Windows.



Модель доступна в черном и красном цветовых решениях, стоимость устройства в рознице составит около 24 тысяч рублей. Планшет получил схожий со смартфонами Lumia дизайн, 10,1-дюймовый дисплей с FullHD-разрешением, процессор Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,2 ГГц, поддержку сетей связи четвертого поколения и 6,7-мегапиксельную камеру. Планшет получит аппаратную функцию быстрой зарядки, которая позволит зарядить его с 0% до 50% всего за 40 минут, пишет Tasstelecom.

ZRPRESS.RU, Владивосток.