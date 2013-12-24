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Nokia запустила в России продажи первого планшета
24 Декабря 2013, 09:16 | В России
Финская компания Nokia начинает продажи в России первого планшетника Nokia Lumia 2520. Устройство работает на операционной системе Microsoft Windows.
Модель доступна в черном и красном цветовых решениях, стоимость устройства в рознице составит около 24 тысяч рублей. Планшет получил схожий со смартфонами Lumia дизайн, 10,1-дюймовый дисплей с FullHD-разрешением, процессор Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,2 ГГц, поддержку сетей связи четвертого поколения и 6,7-мегапиксельную камеру. Планшет получит аппаратную функцию быстрой зарядки, которая позволит зарядить его с 0% до 50% всего за 40 минут, пишет Tasstelecom.
Автор: По материалам прессы
Теги: технологии связь
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