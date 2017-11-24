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Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
Составлен рэнкинг самых угоняемых автомобилей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за период с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в РФ, первые три строчки которого занимают Land Rover и Lexus. Список основан на частоте угонов и представляет собой отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, отражая риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.
Согласно подсчетам, первое место по угоняемости среди автомобилей клиентов компании в 2017 г. занимает Land Rover Evoque (частота угонов – 1,35%). На втором месте автомобили Lexus LX (1,14%), а на третьем – Lexus GX (0,98%). Также угонщики предпочитают Land Rover Range Rover (0,86%) и Toyota Camry (0,84%). Кроме того, в десятку вошли Land Rover Discovery (0,82%), Land Rover Freelander (0,61%), Jeep Grand Cherokee (0,59%), BMW 7-series (0,51%), Hyundai Tucson (0,5%).
В аналогичном периоде 2015-2016 гг. лидировал автомобиль Porsche Panamera (2,62%), Toyota Camry была на втором вместо пятого места (1,49%), Lexus LX также входил в тройку лидеров (1,36%), Mercedes Benz G-Class занимал четвертую строчку (1,34%), BMW X6 (0,99%) – пятую. По абсолютному числу автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахование» и подвергшихся хищению, в 2016-2017 гг. лидируют Hyundai Solaris, Lexus LX, Toyota Camry, а также KIA Sportage и Toyota RAV4.
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