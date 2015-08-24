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Приморцам придется "нажать" на водку
Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что импортеры повышают цены на винодельческую продукцию на 15-25% с 24 августа, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА «Новости».
"Импортное вино в бутылках и так дорогое, и дешеветь оно не будет. С понедельника импортеры повышают на 15-25% цены на винодельческую продукцию", - сказал Дробиз.
Ранее он заявлял, что если в России введут запрет на импорт виноматериалов, вино в стране не просто подорожает, а станет дефицитом.
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев предложил запретить импорт иностранных виноматериалов, так как российские винзаводы фактически разливают иностранные вина. Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович выступил против запрета на импорт иностранных виноматериалов, так как это отразится на трети производства.
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Сначала виноградники вырубаем, потом иностранный виноматериал разливаем. . . Напоминает какой-то сволочной план по ограблению. Горбачева бы, сЦуку, вернуть и повесить на лобном месте.