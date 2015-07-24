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"Одноклассники" заплатят минимум 100 долларов обнаружившим ошибки на сайте ok.ru
24 Июля 2015, 15:30 | В России
Создатели социальной сети одноклассники запустила программу, которая предусматривает вознаграждение за найденные баги в работе сайта. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в Интернет-Сми, в первую очередь речь идет об уязвимости в виджетах и на сайте соцсети.
«Одноклассники» планируют платить от 100 долларов за обнаруженные критические ошибки в мобильной и компьютерной версиях социальной сети.
Также внимание будет уделяться внешним виджетам и API сервису. Предельный размер выплат не оговаривается - все будет зависеть от важности находки.
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Теги: соцсеть баг одноклассники сайт
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