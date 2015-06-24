В преддверии собрания акционеров Газпрома

Газодобывающий гигант готов отчитаться о положительных результатах работы и масштабных планах, на которые не могут повлиять ни санкции, ни мировые экономические трудности. Подробности - в материале «Золотого Рога».

В конце этой недели состоится годовое Общее собрание акционеров «Газпрома». Крупнейшей компании нашей страны. Минувший год выдался не простым для всех нас. Страны Запада ввели экономические санкции в отношении нашей страны. Но «Газпром» давно занимается импортозамещением и закупает около 95% необходимой продукции у российских предприятий.

США и их союзники считают, что без их помощи Россия не сможет начать полномасштабную добычу нефти и газа на шельфе северных морей. Однако в начале минувшего года «Газпром нефть» добыла первую нефть на месторождении Приразломное в Печорском море, сделав это самостоятельно без партнерства с зарубежными нефтегазовыми компаниями. Морскую ледостойкую платформу «Приразломная» построил северодвинский завод «Севмаш». Нефть погрузили в арктический танкер «Михаил Ульянов», изготовленный на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург).

Ранее ОАО «Выборгский судостроительный завод» по заказу «Газпрома» построил две плавучие полупогружные буровые установки «Полярная звезда» и «Северное сияние». Они предназначены для работы на арктическом шельфе и бурения морских скважин глубиной до 7,5 км при глубинах моря от 70 до 500 м. В настоящее время они ведут геологоразведку на шельфе Сахалина. В 2013 году северодвинский завод «Звездочка» завершил создание самоподъемной плавучей буровой установки «Арктическая», которая способна бурить скважины на глубину до 6,5 км при глубине моря от 7 до 100 м.

Со времен распада СССР Украина остается главной головной болью «Газпрома». В начале 1990-х годов порядка 90% экспорта российского газа в Европу осуществлялось через эту страну. Украинские власти не стеснялись пользоваться своим монопольным положением и постоянно требовали для себя особо выгодных условий в вопросах закупок российского газа. Кроме того, Украина неоднократно позволяла себе забирать газ из транзитной трубы, который предназначался европейским потребителям.

Для того, чтобы ослабить зависимость от Украины «Газпром» построил обходные газопроводы: «Ямал - Европа», «Голубой поток» и «Северный поток». В результате по итогам минувшего года транзитом через территорию Украины на экспорт было поставлено только 40% российского газа. Однако некоторые страны южной и центральной Европы, а также Турция продолжают сильно зависеть от украинского транзита. Всем уже очевидно, что страна, находящаяся в одном шаге от банкротства, в которой полыхает гражданская война не может предоставить долгосрочных гарантий надежного транзита газа. Для того, чтобы окончательно закрыть этот вопрос «Газпром» планировал построить по дну Черного моря газопровод «Южный поток».

Страны, через которые должна была пройти новая газовая магистраль (Болгария, Сербия, Венгрия и Словения) излучали оптимизм. Ведь им предстояло стать участниками масштабного проекта, что означало получение миллиардных инвестиций, а затем регулярных транзитных платежей. Однако в дело вмешалась Европейская комиссия (ЕК). Руководители ЕК вместе с представителями США надавили на власти Болгарии и заставили их заморозить свое участие в проекте.

В России есть поговорка: «С такими друзьями и врагов не надо». Болгары показали себя именно такими друзьями. Они подписали договоры с Россией, взяли на себя обязательства, но не выполнили их. Таким образом, руководители Болгарии наказали жителей своей страны. В ближайшее время они будут вынуждены получать газ транзитом через разваливающуюся на части Украину.

В результате «Газпром» решил реализовывать этот проект вместе с Турцией. После завершения строительства нового газопровода по дну Черного моря Турция сможет получать российский газ напрямую, минуя территорию Украины, а Болгарии и другим странам Южной Европы придется закупать газ на хабе, который будет расположен на границе Турции и Греции. Для этого им придется построить необходимую газотранспортную инфраструктуру.

Необходимо подчеркнуть, что «Газпром» не замыкается на Европе. В мае минувшего года корпорация заключила соглашение о поставке газа в Китай объемом 38 млрд куб. м ежегодно. Это позволило «Газпрому» приступить к масштабному освоению газовых запасов Восточной Сибири и газификации восточной части России. Добыча газа на Чаяндинском месторождении (Якутия) стартует в конце 2018 года. К этому времени состоится ввод в эксплуатацию первоочередного участка газовой магистрали «Сила Сибири» от Чаянды до Благовещенска и газоперерабатывающих мощностей. Это позволит в 2019 году начать прямые поставки газа в Китай. Необходимо подчеркнуть, что газ в Восточной Сибири сложносоставной, поэтому его необходимо перерабатывать. Для этого в Амурской области будут построены газоперерабатывающие и газохимические предприятия, что означает создание тысяч новых рабочих мест.

Приоритетом для «Газпрома» является работа на внутреннем рынке, хотя в нашей стране газ стоит в несколько раз дешевле чем за рубежом. В минувшем году в газификацию России компания инвестировала 28,8 млрд рублей. В 33 регионах страны было завершено строительство 105 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1,4 тыс. км. С их помощью обеспечены условия для газификации 236 населенных пунктов, в том числе 29,587 тыс. домовладений и квартир, переведены на газ 200 котельных.

В текущем году на реализацию Программы газификации регионов России будет направлено 27,6 млрд рублей. Одним из ключевых условий увеличения инвестиций в газификацию того или иного региона является своевременная оплата за газ. Необходимо подчеркнуть, что именно «Газпром» обеспечивает прохождение зимних максимумов потребления газа. Для этого корпорация имеет постоянный резерв добычных мощностей и закачивает газ в подземные хранилища. Главная миссия «Газпрома» заключается в том, чтобы зимой в наших домах всегда было тепло.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.