Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Яндекс" сделает свои карты платными
Цены на нефть Brent восстанавливаются благодаря рекомендации технической комиссии ОПЕК продлить сделку по сокращению добычи еще на шесть месяцев, а также неожиданному падения объемов добычи в Иране. Геополитическая конъюнктура выглядит неоднозначно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Нефть и газ
«Газпром нефть»: совет директоров рекомендовал дивиденды за 2016 г. в размере RUB 10.68 на акцию – ожидаемо.
Размер дивиденда (RUB 10.68 на акцию) предполагает дивидендную доходность 5.3%, что соответствует ожиданиям, учитывая сильную динамику чистой прибыли компании в 2016 г., которая составила RUB 220.2 млрд.
Металлургия и добыча
UC Rusal: В планах рост производства на 0.5 млн т – маловероятно.
Мегапроект строительства ХАЗ-2 вряд ли будет реализован в обозримом будущем ввиду перенасыщения рынка алюминия и высокой долговой нагрузки компании.
Электроэнергетика
«Интер РАО»: Попытки получить компенсацию от Грузии за девальвацию – небольшой позитив
Даже если попытки Интер РАО увенчаются успехом (что на данный момент выглядит сомнительно), гипотетическая компенсация вряд ли будет существенной в масштабах компании.
Потребительский сектор
«Магнит»: 1К17 по МСФО – прогноз на 2017 г. не меняем, нейтрально.
Несмотря на замедление роста выручки, Магниту удалось преподнести позитивный сюрприз в части прибыли благодаря улучшению закупочных условий. Мы сохраняем нейтральный взгляд на MGNT, пока не увидим позитивное влияние программы обновления магазинов на консолидированный P&L.
«Русагро»: Смешанные операционные результаты за 1К17.
Коррекция цен на сахарную свеклу и зерно должна уменьшить расходы и тем самым сгладить негативный эффект снижения цен на сахар и растительное масло на рентабельность.
Медиа и IT
«Яндекс»: Навигатор и карты станут частично платными – нейтрально.
Мы с позитивом смотрим на планы «Яндекса» монетизировать свои сервисы, однако не ожидаем существенного влияния на выручку компании.
Mail.ru Group: Запуск нового инструмента монетизации для владельцев сообществ – без сюрпризов, но позитивно.
Влияние новой функции, скорее всего, было учтено в прогнозе компании и, следовательно, не должно оказать влияния на котировки. В то же время мы будем следить за результатами работы нового механизма в отчетности за 2К17, которая будет опубликована в июле.
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Яндекс" сделает свои карты платными
- Новый телефон протянет почти полгода без подзарядки
- Связь в России станет дороже и хуже
- Операторам и интернет-компаниям предписано раскошелиться на хранение информации
- Госдума одобрила законопроект о "налоге на Google"
- В МТС пообещали сделать связь для своих абонентов бесплатной
- Чиновники хотят подчинить себе весь российский Интернет
- Российский сегмент интернета отделят от внешнего мира
- Соцсеть "ВКонтакте" меняет правила работы
- Мобильная связь с мая станет бесплатной в России
Новости раздела
- "Яндекс" сделает свои карты платными
- Системы водоснабжения защитят от террористов за счет населения
- Тем, кто сдает квартиры внаем, придется получать патенты
- Приморцы станут меньше платить за импортную одежду и электроннику
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- С "Боярышником" на Новый год будут проблемы
- Вместо шампанского россиянам продают какое-то пойло
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Цены на электронику и бытовую технику во Владивостоке, похоже, скоро начнут стремительно расти
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- Расследование теракта в Санкт-Петербурге привело следователей во Владивосток
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- У россиян появится еще один выходной
- "Ролиз" съезжает на Камчатку
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- К Приморью приближается новый циклон