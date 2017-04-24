"Яндекс" сделает свои карты платными

Цены на нефть Brent восстанавливаются благодаря рекомендации технической комиссии ОПЕК продлить сделку по сокращению добычи еще на шесть месяцев, а также неожиданному падения объемов добычи в Иране. Геополитическая конъюнктура выглядит неоднозначно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Нефть и газ

«Газпром нефть»: совет директоров рекомендовал дивиденды за 2016 г. в размере RUB 10.68 на акцию – ожидаемо.

Размер дивиденда (RUB 10.68 на акцию) предполагает дивидендную доходность 5.3%, что соответствует ожиданиям, учитывая сильную динамику чистой прибыли компании в 2016 г., которая составила RUB 220.2 млрд.

Металлургия и добыча

UC Rusal: В планах рост производства на 0.5 млн т – маловероятно.

Мегапроект строительства ХАЗ-2 вряд ли будет реализован в обозримом будущем ввиду перенасыщения рынка алюминия и высокой долговой нагрузки компании.

Электроэнергетика

«Интер РАО»: Попытки получить компенсацию от Грузии за девальвацию – небольшой позитив

Даже если попытки Интер РАО увенчаются успехом (что на данный момент выглядит сомнительно), гипотетическая компенсация вряд ли будет существенной в масштабах компании.

Потребительский сектор

«Магнит»: 1К17 по МСФО – прогноз на 2017 г. не меняем, нейтрально.

Несмотря на замедление роста выручки, Магниту удалось преподнести позитивный сюрприз в части прибыли благодаря улучшению закупочных условий. Мы сохраняем нейтральный взгляд на MGNT, пока не увидим позитивное влияние программы обновления магазинов на консолидированный P&L.

«Русагро»: Смешанные операционные результаты за 1К17.

Коррекция цен на сахарную свеклу и зерно должна уменьшить расходы и тем самым сгладить негативный эффект снижения цен на сахар и растительное масло на рентабельность.

Медиа и IT

«Яндекс»: Навигатор и карты станут частично платными – нейтрально.

Мы с позитивом смотрим на планы «Яндекса» монетизировать свои сервисы, однако не ожидаем существенного влияния на выручку компании.

Mail.ru Group: Запуск нового инструмента монетизации для владельцев сообществ – без сюрпризов, но позитивно.

Влияние новой функции, скорее всего, было учтено в прогнозе компании и, следовательно, не должно оказать влияния на котировки. В то же время мы будем следить за результатами работы нового механизма в отчетности за 2К17, которая будет опубликована в июле.