www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.08 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 60.85 р. 10 CNY: 81.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Связь
Распечатать

"Яндекс" сделает свои карты платными

24 Апреля 2017, 19:05 | В России

Цены на нефть Brent восстанавливаются благодаря рекомендации технической комиссии ОПЕК продлить сделку по сокращению добычи еще на шесть месяцев, а также неожиданному падения объемов добычи в Иране. Геополитическая конъюнктура выглядит неоднозначно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Нефть и газ

«Газпром нефть»: совет директоров рекомендовал дивиденды за 2016 г. в размере RUB 10.68 на акцию – ожидаемо.

Размер дивиденда (RUB 10.68 на акцию) предполагает дивидендную доходность 5.3%, что соответствует ожиданиям, учитывая сильную динамику чистой прибыли компании в 2016 г., которая составила RUB 220.2 млрд.

Металлургия и добыча

UC Rusal: В планах рост производства на 0.5 млн т – маловероятно.

Мегапроект строительства ХАЗ-2 вряд ли будет реализован в обозримом будущем ввиду перенасыщения рынка алюминия и высокой долговой нагрузки компании.

Электроэнергетика

«Интер РАО»: Попытки получить компенсацию от Грузии за девальвацию – небольшой позитив

Даже если попытки Интер РАО увенчаются успехом (что на данный момент выглядит сомнительно), гипотетическая компенсация вряд ли будет существенной в масштабах компании.

Потребительский сектор

«Магнит»: 1К17 по МСФО – прогноз на 2017 г. не меняем, нейтрально.

Несмотря на замедление роста выручки, Магниту удалось преподнести позитивный сюрприз в части прибыли благодаря улучшению закупочных условий. Мы сохраняем нейтральный взгляд на MGNT, пока не увидим позитивное влияние программы обновления магазинов на консолидированный P&L.

«Русагро»: Смешанные операционные результаты за 1К17.

Коррекция цен на сахарную свеклу и зерно должна уменьшить расходы и тем самым сгладить негативный эффект снижения цен на сахар и растительное масло на рентабельность.

Медиа и IT

«Яндекс»: Навигатор и карты станут частично платными – нейтрально.

Мы с позитивом смотрим на планы «Яндекса» монетизировать свои сервисы, однако не ожидаем существенного влияния на выручку компании.

Mail.ru Group: Запуск нового инструмента монетизации для владельцев сообществ – без сюрпризов, но позитивно.

Влияние новой функции, скорее всего, было учтено в прогнозе компании и, следовательно, не должно оказать влияния на котировки. В то же время мы будем следить за результатами работы нового механизма в отчетности за 2К17, которая будет опубликована в июле.

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Интер РАО  опек  нефть  акция  mail  интернет  навигатор  баррель  газ  дивиденд  газпром  Яндекс  компьютер  картаuc rusal 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru